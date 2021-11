Morir de puro noviembre y Manuel de la Fuente

Durante mucho tiempo odié el mes de noviembre. Con todo mi corazón, los dientes bien apretados y el alma encogida. Y no debería hacerlo, que al fin y al cabo éste es el mes en que nací. Pero la verdad es que así fue. De hecho, recuerdo un año en particular en el que, en un lapso de apenas diez días, perdí un amor, un trabajo, y un gato vino a mearse en el ordenador donde guardaba el libro que estaba escribiendo. Y no, no crean que lo digo en sentido figurado: el puñetero bicho se meó sobre el teclado de mi portátil, achicharrando el disco duro, y dejando el ordenador apestado para los restos... Lo perdí todo aquel noviembre en particular y, durante mucho tiempo, cada año su penúltimo mes venía a quitarme un poco de vida, un mucho de alegría...

Hasta que no pude más.

“Basta –me dije–, porque te vas a morir de puro noviembre. Ya no más...” Y, desde entonces, desde mi pequeña revolución anual, cada mes de noviembre intento hacer algo que me traiga a reencontrarme con la vida.

Aquella casa de Manuel de la Fuente Pedro Feijoo revive a su abuelo el legendario periodista Manuel de la Fuente en el estreno de su sección “Si lo sé no lo cuento” Leer más

Así, estos días me ha dado por bajar de mis asuntos a mi corazón y, entrando en esa cámara secreta en la que guardo las cosas de Manuel de la Fuente, he ido a dar con sus memorias. Una carpeta de color naranja en la que mi abuelo dejó unos cuantos cientos de folios con su autobiografía. Y así ha sido, que me he puesto a leer su vida.

Y qué vida...

Sinceramente, ojalá encuentre el tiempo y la compañía para conseguir traer a la luz ese manuscrito. No sé, me pregunto si, tal vez, a Manolo Bragado le apetecería acompañarme en este viaje... Porque en él hay de todo.

Hay memoria, la de más de medio siglo de vida cultural, política y social, tanto en España en general como en Vigo en particular, y por sus páginas desfila una procesión de nombres imprescindibles para componer buena parte de nuestra historia más reciente. Viene el recuerdo de Maruja Mallo, de Torrente Ballester, de Gunter Lorenz y de Boris Volkoff, de Castroviejo, de Valentín Paz Andrade, de Cesáreo González y de Manuel Mur Oti, de Mata Hari y de la Bella Otero. Reluce un Vigo en el que lo cultural todavía tenía algún valor: ahí está, el fulgor de las candilejas en el Fraga cuando era el Teatro Cine Fraga, y el estruendo de los aplausos en el García Barbón cuando era sencillamente eso, el García Barbón; el eco de los versos declamados en los recitales del viejo Náutico, en el Mercantil, en el Aeroclub; el de las voces en la tertulia del Derby y el de los tacones en los bailes del Universal. Y, por supuesto, también se percibe el aroma de todas aquellas postales tan necesarias para asomarse a la historia del periodismo gallego: la Radio Vigo de los cincuenta y sesenta, “El Pueblo Gallego”, “La Noche”, Julio Sigüenza, Armesto Faginas, Álvaro Cunqueiro... Y el Faro, por supuesto.

Hay intimidad, como cuando rememora los viajes por los campos de León, o la alegría de saberse en el que reconoció como su primer hogar, aquel piso en el número 105 de la calle Pizarro...

Y hay anécdotas, claro. Muchas, muchísimas, algunas de ellas divertidísimas. Como, por ejemplo, el capítulo en que explica por qué, a su modo de ver, los concursos literarios no son de fiar. Leía, y no podía dejar de reírme al descubrir cómo, en 1957, De la Fuente se hizo pasar por el mismísimo Adriano del Valle, el poeta sevillano, presentándose con una de sus obras a un certamen poético que, por descontado, no ganó. O aquella otra, en la que describe con todo lujo de detalles la conversación en la que alguien le desvelaba la identidad del ganador del Premio Nadal. Un dato que nada tendría de especial, de no ser porque la conversación estaba teniendo lugar ocho meses antes de que se fallase oficialmente el premio...

De hecho, y ya que mañana tendrán ustedes ocasión de conocer en persona a los últimos ganadores del Premio Planeta, dejen que les cuente algo que tal vez no sepan... Ahora que Google ha reducido las distancias del mundo a un solo clic, medio segundo nos parece un tiempo excesivo para estar al tanto de la actualidad más inmediata. Pero antes no era así. Se necesitaban periodistas, reporteros, gente que estuviera allí para informar desde el lugar del crimen. Pues miren ustedes qué curioso: durante casi veinte años, De la Fuente fue el responsable de cubrir para el Faro la entrega del Planeta. Una cita a la que, como bien recuerda Salvador Rodríguez, mi abuelo acudía con la determinación de quien asiste a la recepción de un santo sacramento. Sin vacilar. Aun sabiendo como sabía la verdad: que Dios, ni existe, ni ha existido nunca.