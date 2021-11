“Al poder se le planta cara con la lectura”

– Cinco años después de ganar el Premio Fernando Lara se convierte en finalista del Planeta, ¿en qué momento de su carrera literaria diría que se encuentra tras 16 años de carrera literaria y ocho novelas publicadas?

– He ido caminando paso a paso, sin grandes subidas pero ampliando siempre mi espectro de lectores. Creo que en este momento tenía que llegar este premio finalista, me encuentro feliz de estar donde estoy y soy consciente del camino recorrido incluso antes de empezar a escribir: ese periodo de preparación personal y encontrar mi sitio, de tener la confianza de lo que estaba haciendo me merecía la pena a mí y por lo tanto a los demás. Con ese recorrido he llegado a un momento pletórico de mi vida.

– En sus novelas viaja a diferentes épocas de la historia ¿qué atractivo tiene escribir sobre el pasado que no encuentre en el presente?

– Ese diálogo literario con el pasado es la manera de entender el mundo en que vivimos. Si comprendemos el pasado, qué y cómo ocurrió, podemos evitar cometer los mismos errores, estar alerta. En el caso de “Últimos días en Berlín” me interesa entender lo que pasó antes de la Segunda Guerra Mundial, no solo el ascenso del nazismo, sino también en la otra cara de la moneda, que fue el estalinismo de los años 30. Quería saber cómo cuajaron esas ideologías tan tremendas, arrolladoras y asfixiantes, sobre todo en el caso del nazismo.

– ¿Y ha encontrado la respuesta a cómo cuajaron los totalitarismos?

– La base común en dos sociedades tan diferentes entre sí como la rusa y la alemana, era la vulnerabilidad, los problemas sociopolíticos, y la polaridad en cuanto al miedo de que llegase el comunismo -en el caso de Alemania-. Para una gran parte de la sociedad, como los comerciantes o empresarios e incluso los trabajadores de las empresas, Hitler era su hombre. En Rusia la sociedad estaba aun más debilitada.

– ¿Consuela encontrar el porqué o resulta desolador en cuanto a la esperanza en la naturaleza humana y de las sociedades?

– Siempre recurro a la frase demoledora de Primo Levy con respecto al horror del holocausto que él mismo sufrió: “Ocurrió, por lo tanto puede volver a ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar”. El ser humano ha demostrado que es capaz de lo más grande y de lo más terrible y no porque sea un monstruo malvado, sino porque el entorno, el sistema, el cambio de los principios morales justificaba atrocidades. No consuela, en el fondo lo que pretendo es transmitir esa sensación de no bajar la guardia, no pensar que a nosotros como sociedad acomodada, envuelta en la democracia, no nos pueden pasar esos males que han ocurrido en el pasado. Ni Hitler ni Stalin hubieran sido lo que fueron sin el apoyo mayoritario de sus países y la inacción del resto del mundo.

– Aborda la Historia a través de lo individual, de cómo lo vivieron las personas de a pie de la época, ¿ a dónde acudió para documentarse?

– A través de documentales muy ilustrativos y películas, pero básicamente, como siempre hago, mediante la lectura tanto de ensayos, biografías de los personajes históricos, novela, poemas y muchos diarios de personas anónimas, desde el ruso de a pie hasta el nazi convencido o el arrepentido, pasando por el de una mujer de Berlín que empieza a escribir el 20 de abril de 1945 describiendo cómo el ejército ruso toma al 90% de las mujeres como botín de guerra, o el de la judía médica casada con un ario que va perdiendo todo en los años 30. Esos puntos de vista diferentes me han ha ayudado a meterme en mentalidades de todos los colores, desde el más oscuro al más claro.

– ¿Cree que conocemos de la misma manera los detalles de nazismo y del estalinismo y se les ha juzgado igual?

– No. El estailinismo liberó Berlín, fue el vencedor de la guerra y a los vencedores no se le piden cuentas. A Hitler no se le juzgó, porque se suicidó, pero del nazismo sabemos todas sus estructuras y lo que hicieron, El estalinismo, como todo lo ruso, es mucho más opaco. A Stalin se le juzgó en 1956, en un comité a puerta cerrada donde el partido quiso echarle todas las culpas al muerto. Se tendría que ahondar más en la larga época del estalinismo para entender las brutalidades que supusieron la muerte de millones de rusos.

– ¿Ve similitudes entre la Europa de entreguerras y la actual?

– Cuando trato de analizar esa pregunta siempre se me cae encima una frase de Stephan Zweig: “Es una verdad inexorable que la historia niega a los contemporáneos la posibilidad de conocer los inicios de los grandes movimientos que determinan su época”. No podemos ver crecer la hierba, pero sí saber las enfermedades que ha tenido la tierra para que no vuelvan a producirse.

– Amor, intriga, suspense, historia, vientos de guerra, ¿podría haber prescindido de alguno de los ingredientes en sus novela?

– En primer lugar, aclarar que no considero que sea una novela histórica porque no utilizo ningún persona histórico como figura central sino que me valgo del hecho histórico para situar a unos personas y contar sus intrahistorias, como diría Unamuno. En mi novela hay un triángulo amoroso de dos mujeres que aman al mismo hombre y personajes que van evolucionando, unos malignos y otros no. Yuri, el protagonista, es los ojos del lector que ve cómo Alemania se mete en un túnel del que va a ser difícil salir; Claudia, la nazi convencida por costumbre y educación que va evolucionando por el amor que siente; Krista, la disidencia con el nazismo, que poco pudo hacer para combatirlo porque se jugaban su vida y la de su familia.

– Se plantea la cuestión de cómo plantar -se salvaron los que huyeron y valientes acabaron muriendo-, ¿cuál sería la postura a tomar?

– La gran mayoría de judíos que se quedaron pensaban que la persecución sería algo pasajero y las asociaciones semitas del mundo no supieron ver la amenaza de Hitler, reaccionaron tarde. Lo que ocurrió en los años 30 es que el mal triunfó porque los buenos no hicieron nada. Al poder se le planta cara con la libertad y la literatura, como el periodismo, es una reivindicación de ella, no solo de la del autor para escribir, sino la del lector para escoger. La lectura crea una sociedad libre y por eso lo primero que hacen los totalitarismos es acabar con esa capacidad de elegir, controlando la prensa y quemando libros.

"Las mujeres alemanas violadas tras la guerra, supieron silenciar su dolor para reconstruir sus familias y su país"

– Al abordar lo sucedido en Rusia, cita a Máximo Gorki afirmando que no hay que fiarse de un ruso porque siempre ha estado esclavizado.

– La sociedad rusa es complicada, no tiene nada que ver con la europea y no ha vivido un desarrollo democrático. Tienen tan presente la dictadura comunista que gran parte de la población no se ha vacunado porque recuerdan los tiempos en que acudian a hospitales estalinistas donde le inoculaban algo que les iba a hacer desaparecer o enfermar.

– En la última parte de la novela regresa a Berlín tras la guerra para ver cómo las mujeres sufrieron.

– Pretendo ver con la mirada de las mujeres el hecho de la guerra. En general, los países vencedores nunca las admitieron como víctimas y se convirtieron en bastión de la sociedad alemana que resurgió tras la guerra. Supieron aunarse para silenciar juntas su dolor, evitar ser violadas por más de un soldado ruso en un mismo día, asumir el horror que estaban viviendo y levantarse para reconstruir sus familias, recibir a sus maridos derrotados y reparar el desastre de los bombardeos en una Berlín destruida.