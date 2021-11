“Hay que educar a la sociedad en el buen uso de las tecnologías”

Francisco Yáñez, presidente de DIHGIGAL y directivo en una multinacional de la automoción, es uno de los referentes de Galicia en tecnología. Colaborador de este suplemento, acaba de publicar “Mundo 4.0. El futuro de la sociedad tecnológica” (Marcombo), un libro que aborda y responde a una serie cuestiones que todos nos hacemos y que bien podrían resumirse en una: ¿Quiere descubrir cómo la tecnología cambiará su vida y el futuro de la sociedad? Pues, antes de hacerlo, puede empezar por leer esta entrevista.

—Aunque trate de Nuevas Tecnologías, he notado que en su libro no utiliza el adjetivo nuevas: ¿Qué es tecnología y cuáles son las singulares características de la tecnología actual?

—La tecnología ha existido y se ha mejorado siempre, al fin y al cabo no es más que aquellos conocimientos que ha utilizado el ser humano para mejorar su vida en el planeta de forma constante. Pero la gran novedad actual es que asistimos a la confluencia en el tiempo de varias tecnologías que, además de nuevas, son radicalmente disruptivas, y eso va a desplazar y sacudir todo lo conocido, provocando un giro brusco en la evolución humana.

—Una de las características de este siglo (ya apreciada desde finales del anterior) es la rapidez con la que avanzan las tecnologías. Llega un momento en que pueden incluso agobiarnos individualmente y a su vez agobiar a la sociedad. ¿Ralentizar el ritmo de esta cuasi inmediatez en la aplicación práctica de los nuevos avances es posible o la rapidez de difusión es intrínseca a la tecnología de nuestro tiempo?

—Es comprensible esa sensación de agobio o vértigo ante un desarrollo tecnológico que puede cambiarlo todo de la noche a la mañana. Pero ese desarrollo tecnológico no lo podremos parar, por eso resulta importante conocerlo y no intentar frenarlo o rechazarlo, para adaptarnos al futuro de una forma más consciente y tranquila. Es evidente que todo cambio de época tiene una parte de rupturismo con la anterior y de necesidad de adaptación, pero la actitud correcta no es ver el cambio como el final de algo, sino verlo como un comienzo, y prepararnos para sacar el máximo provecho.

—Con las tecnologías que ya tenemos, está comprobado que una persona puede sobrevivir tranquilamente toda su vida sin salir de casa. Si esto es así ¿hay riesgo de que surja, en el futuro, una sociedad en la que las relaciones entre las personas sean única y exclusivamente tecnológicas?

—Sin duda, el riesgo existe. La conectividad y la digitalización nos permitirán construir un mundo mejor, con menos barreras, pero tendremos que educar a la sociedad en el buen uso de la tecnología, incluso desde los primeros años de la escuela, para que todos sepamos vivir en ese nuevo mundo 4.0. Es fantástico que un niño pueda comunicarse en cualquier momento y desde cualquier lugar por videollamada con su abuela que vive a cien kilómetros, pero eso nunca puede sustituir a que, de vez en cuando, ese niño se desplace y le dé un beso y un abrazo. La tecnología nos hará la vida más fácil, pero también existe el riesgo de que nos aísle y nos vuelva individualistas.

—El de los llamados robots es un tema apasionante, pero no falta quien piense que, de primeras, estos artefactos van a reducir al mínimo los puestos de trabajo desempeñados por seres humanos. ¿Qué les diría a esta gente “temerosa”?

—Pues les diría la verdad, sin medias tintas, y la verdad es que están en lo cierto. Algunos estudios apuntan a que, en 2035, cuatro de cada diez empleos en el mundo habrán sufrido cambios significativos o habrán desaparecido. Asumir que esto va a suceder, aunque sea una verdad incómoda y dolorosa, es el primer paso para que, como sociedad, podamos anticiparnos y encontrar las soluciones. Y aquí debemos participar todos. En primer lugar, los trabajadores en activo, que con la ayuda de sus empresas tendrán que reciclarse y adaptarse a estos cambios, porque en este escenario también van a surgir muchas nuevas oportunidades laborales, quizás casi tantas como las que desaparezcan, que serán aprovechadas por aquellos que han visto venir el cambio y se han preparado. En segundo lugar, las personas que, estando en edad de trabajar, lamentablemente no tienen la oportunidad de hacerlo. Son un colectivo prioritario, porque están en riesgo de quedarse descolgados. Y en tercer lugar, y no menos importante, están los jóvenes que ahora se encuentran en su etapa formativa. El sistema educativo tiene que darles hoy la educación que van a necesitar en el futuro. Seguimos insistiendo en la memorización, pero en vez de memorizar lo que vemos o leemos, tenemos que aprender a reflexionar y razonar sobre ello. Hay que cambiar el diseño, no tiene sentido seguir enseñando únicamente las habilidades que ya tienen las máquinas, porque nunca llegaremos a ser mejores robots que los robots. Los empleos del futuro necesitarán lo mejor de las personas, lo que nos hace diferentes e inimitables: la creatividad, el análisis, pensamiento crítico, flexibilidad, inteligencia emocional, trabajo en equipo…

—¿Existe realmente el peligro de que los robots dominen a los humanos? (y ya sé que ésta es una pregunta a la que responde en su libro)?

—Bueno, pues no haré spoiler y dejaré la respuesta para quien quiera hallarla en el libro (risas). Pero adelanto una reflexión: en las próximas décadas, la conexión entre máquinas y personas será de tal magnitud, que llegará un momento, en la segunda mitad del siglo XXI, en el que nos costará diferenciar entre lo que es un robot-humano y lo que es un humano-robot.

—Inteligencia artificial es una expresión que asusta, pero más asusta la palabra Neurotecnología. ¿En verdad, a día de hoy, podemos sostener no sólo que se pueden fabricar cerebros sino también realizar trasplantes de cerebro y que el trasplantado continúe su vida con normalidad?

—El cerebro es una máquina muy compleja, la más compleja que conocemos. Cien mil millones de neuronas, aproximadamente el mismo número de estrellas que hay en la Vía Láctea, y la posibilidad de que cada una de ellas se conecte con otras cincuenta mil, hacen que esta maravillosa máquina de pensar sea todavía la asignatura pendiente del universo tecnológico. Estamos lejos de poder realizar trasplantes, pero ya existe actualmente tecnología que permite interpretar la actividad eléctrica neuronal y establecer una comunicación entre el cerebro humano y una máquina, lo que abre un nuevo camino para interactuar con dispositivos mediante nuestro pensamiento y devolver el movimiento a personas que han sufrido una parálisis, convirtiendo de forma mágica la telequinesis en una realidad.