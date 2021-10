La Reina de Inglaterra y el Cambio Climático

La reina de Inglaterra ha criticado la inacción de los líderes mundiales para abordar la crisis climática, admitiendo que está “irritada” por las personas que “hablan pero no hacen nada”. Podría haberlo hecho antes, pero nunca es tarde si la dicha es mucha. Pronto se reunirán para contarnos lo mal que está todo y su compromiso para arreglarlo.

Estamos hablando de incrementos de temperatura que parecen sorprendentemente pequeños: 1.5 ° C ó 2 ° C más, que en la época anterior a que el automóvil reemplazase al caballo y al carro. El mundo ya se ha calentado alrededor de 1.2 ° C, de promedio, desde la era preindustrial. Que la temperatura de todo el mundo haya subido tanto en poco más de un siglo es extraordinario.La última vez que hizo más calor que ahora fue hace al menos 125.000 años.Los océanos se están calentando al mismo ritmo que si cada segundo se lanzaran al agua cinco bombas atómicas de Hiroshima.

Nadie sabe cómo terminará este experimento, pero somos como somos y nos gustan los objetivos concretos y definidos, tal vez para no alcanzarlos, por eso en el acuerdo de París de 2015, casi 200 países acordaron limitar el aumento de la temperatura global a “muy por debajo” de 2 ° C, con el objetivo de mantenerlo. a 1.5C.

En junio de 2021 un “pico de calor” pulverizó los récords de temperatura anteriores en el noroeste del Pacífico de los EE. UU., matando a cientos de personas y millones de individuos de multitud de ecosistemas marinos se achicharron vivas en sus conchas.

Para los humanos y las demás especies con las que compartimos el mundo, el planeta deja de ser “cómodo” cuanto más se calienta. Cuando alcancemos 1,5 ° C de incremento, alrededor del 14% de la población mundial se verá afectada por fuertes olas de calor una vez cada cinco años.

Por encima de un incremento de 1,5 ° C, el calor en las regiones tropicales del mundo llevará a las sociedades al límite, con una humedad sofocante que evitará que el sudor se evapore y dificultará que las personas se enfríen. Las olas de calor extremo podrían hacer que partes de Medio Oriente sean demasiado calientes para que los humanos las soporten.

Las olas de calor extremo podrían hacer que partes de medio oriente sean demasiado calientes para que los humanos las soporten

Si llegamos a los a 2 ° C es muy probable que experimentemos un severa ola de calor cada dos años. Algo que normalmente ocurre una vez por década. A nivel mundial, morirán 4,9 millones de personas más cada año a causa de ese calor extremo.