Piedra, río y viña

En el corazón del Douro Vinhateiro, la primera región vinícola demarcada del mundo, el concello de São João da Pesqueira tiene en el río su raíz e identidad. Entre hermosos paisajes de viñedos surgen poblaciones como São Xisto, catalogada como “Aldeia histórica” por sus muchos encantos que van desde su belleza natural al hercúleo trabajo de los hombres por conseguir el fruto de la vid en la montaña. Y por ser un balcón de excepción junto al Duero que, en este territorio de viticultura heroica, está considerado Patrimonio Mundial por la Unesco.

São Xisto, en la parroquia de Vale de Figueira, se localiza en uno de los tramos más hermosos de la región, entre socalcos de viñas, los típicos muros de piedra y las casas tradicionales hechas de pizarra. Se puede salir de la villa de Pesqueira hacia la aldea a través de una carretera sinuosa a la que acompaña un excepcional paisaje, o se puede optar por llegar en tren. Muy cerca está la estación de Ferradosa y su puente, integrante de una línea ferroviaria histórica que cruza el corazón del Douro Vinhateiro y todo un icono de la arquitectura del hierro.

Desde el río se ve la aldea en la cima, un aglomerado de casas “xistosas” –de pizarra– que contrastan con el granito del margen opuesto, que se sumerge en las aguas plácidas del embalse de Valeira.

Además de las viviendas seculares, el patrimonio edificado se encuentra entre muros y bancales, lagares de vino y aceite, el horno comunitario, la fuente y capillas como la de São Xisto, que da nombre a la población y se torna en uno de los elementos singulares de este armonioso conjunto donde hay hasta un ángel que guarda el alma viva de la aldea. Es el mirador del Anjo Arrependido, que ve pasar el tren y los barcos desde su pedestal de piedra.

Algunas de las casas, convertidas en alojamientos rurales, conservan los colores de antaño y recuerdan las profesiones de sus antiguos moradores o sus nombres: Casa do Motorista, do Moleiro, do Samuel… Muy cerca de la aldea está la parroquia a la que pertenece, Vale da Figueira, y Ferradosa, en tiempos una dinámica estación de la linha do Douro y un importante puerto fluvial. Hoy está vocacionada al turismo.

Los paisajes de vértigo se repiten en todo el concello, uno de los mayores productores de vino de Oporto y el que presenta mayor área en la zona clasificada como Patrimonio Mundial. São João da Pesqueira integra la Rota dos Vinhos da Europa (GR14), en el Douro llena de monumentos, quintas, miradores, almendros en flor, arqueología y mucho más.

La ruta: rota das vinhas

Duración: 4 h. 30 min. Dificultad: Fácil/media Ruta: Señalizada PR2 Coordenadas: 41°10′00″N 7°29′00″O Desnivel medio: 380 metros Longitud: 24,6 kilómetros

Qué ver: São Salvador do Mundo Divinas vistas

En la cumbre del monte Ermo se sitúa el santuario y mirador de São Salvador do Mundo, con impresionantes vistas sobre el Douro y el embalse de Valeira. En las laderas casi verticales donde no parece posible que pueda brotar nada, surge la viña.

Visita obligada: Museu do Vinho Cultura del territorio

En Pesqueira está el Museu do Vinho que, además de la exposición permanente ligada al vino y la vid, posee una sala de pruebas, una tienda, una vinoteca y otros espacios culturales, dando cumplimiento al designio “museo del territorio”.