“Estamos en guerra mundial”

“La declaración de pandemia, el cambio climático y la Agenda 20-30 son tácticas bélicas de los poderosos para controlar a la población, que no es consciente de que está siendo atacada”

Las elites están en lucha por hacerse con el poder del planeta, han declarado la guerra a la humanidad y emplean la pandemia y el calentamiento global como tácticas bélicas. Eso es lo que asegura Cristina Martín Jiménez, escritora y doctora en Comunicación y Periodismo en su libro “La Tercera Guerra Mundial ya está aquí” (editorial MR).

– Afirma que estamos en la Tercera Guerra Mundial, ¿cuándo ha estallado?

– Según mis investigaciones, empieza al término de la segunda. Eisenhower habla de dominar el mundo a través de la guerra psicológica en el año 53. Aparte de la documentación que aporto en el libro, el informe Iron Mountain es un estudio de expertos que sostiene que la guerra es lo que estructura las sociedades y ésta la ha acelerado la declaración oficial de la pandemia por parte de la OMS.

– ¿Sostiene que la declaración de pandemia ha sido intencionada para entrar en otra fase de este conflicto bélico?

– Sí, eso indican mis investigaciones. Hace dos semanas estuve en París con el Premio Nobel de Medicina Luc Montagnier y él insiste en que el Covid-19 es un virus creado en laboratorio apuntando a Wuham y habla de las vacunas como armas peligrosas de esta guerra porque están en fase experimental. La pandemia es un arma más, una declaración de guerra encubierta porque las personas no son conscientes de cómo están siendo atacadas.

– Su visión es cercana a las teorías de la conspiración, ¿qué tiene de hipótesis lo que afirma y qué de hechos contrastados?

– Son hecho constatados. Hace diez años en uno de mis libros, que censuraron en España durante siete años, identifique la táctica de la pandemia para forzar cambios a nivel global. Mi tesis doctoral fue sobre el club Bildeberg, los propietarios de los grandes medios de comunicación, con lo cual desde ese enfoque analizo el mundo actual y presento pruebas y hechos periodísticos. Obviamente tenemos que diferenciar entre hechos reales y el mensaje oficial de gobiernos, de grandes farmacéuticas, de la OMS, que está en mano de estas últimas, y de Bill Gates.

– El pasado mayo le clausuraron su cuenta de Facebook, ¿ya la ha recuperado?

– No, también eliminaron hace unos años de Wikipedia mi perfil como comunicadora y doctora en Comunicación. Cuando cuelgo cosas en Instagram que se salen del oficialismo, me tienen varios días castigada sin publicar. Están financiados por los grandes fondos -entre los que están Microsoft, BlackRock o Amazon-, con lo cual tenemos al poder financiero apropiándose del periodismo y la libertad de expresión. Estoy en Telegram y de momento no tengo sanción.

– ¿La guerra es contra una manera de pensar?

– Pretenden cambiar un sistema de vida, algo que está pasando con esos protocolos lanzados desde la OMS y el Instituto Tecnológico de Massachusetts: nos prohiben ser animales sociales imponiéndonos distanciamiento. Todo ello tiene un recorrido más largo. Ahora viene otro ataque con la táctica del calentamiento global provocado por el hombre. Tienen previsto apropiarse de todos los bienes de la Tierra, gestionarlos como fuentes de energía y eso está incluido en la Agenda 20-30, que complementa esta arma de guerra que es la pandemia.

– ¿Quiénes son las potencias que se enfrentan y hasta qué punto son aliadas?

– Se enfrentan dos estructuras de poder: el Partido Comunista Chino y el bloque del antiguo establishment occidental. La característica principal de estas elites financieras que investigo es que hasta cierto punto son enemigos pero también se alían en base a una idea de cómo debe ser el mundo. Tienen establecido que quieren seguir siendo poder, mantener sus privilegios y están en guerra perpetua contra la población, a la que amenazan e infunden miedo. Pero Xi Jinping y Bill Gates también son enemigos que compiten en una especie de juego de tronos por ser el gran emperador del mundo.

– ¿Una vez controlada la pandemia, cuál es la siguiente fase bélica?

– Han enlazado la pandemia con el cambio climático. Ahora mismo en Gran Bretaña hay escasez de gas. Y en China, también, pero dicen que lo hace por el bien del planeta. El argumento falaz de fondo es que los culpables somos nosotros, que tenemos que sacrificarnos por el bien de todos.

– Niega que exista el cambio climático?

– Siempre ha habido ciclos de cambios climáticos en el planeta, Lo que hacen es aprovechar esta verdad para convertirla en un arma que contribuya a instaurar un nuevo orden de vida y les dé más poder. Nos instan a las tecnologías verdes porque ellos ya las han diseñado y las tienen patentadas. Es una guerra contra las clases medias, quieren que desaparezcan las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, a los que les van a exigir pagar más impuestos si quieren producir. Estos grandes fondos de inversión cada vez están concentrando más poder económico y político en pocas manos. En la pandemia el hecho de que nos confinasen en casa y cerrasen los negocios ha provocado un derrumbe de la industria hostelera, y esos fondos las están comprando a precio de saldo. Bill Gates se ha hecho con grandes cadenas hoteleras en Mallorca, Warren Buffett y los grandes fondos opacos donde se esconden todos, también.

– ¿Quiénes son lo cómplices inconscientes que menciona en el libro?

– Los que no están bien informados de cómo funcionan los mecanismos de esta Tercera Guerra Mundial. El miedo y la inconsciencia nos lleva a convertirnos en cómplices y verdugos. Algunos están bien remunerados: los hospitales están recibiendo subvenciones-16.000 millones de euros el año pasado del fondo Covid- 19. Algunos con inconscientes y otros interesados Ya dijo Platón que el tirano tiraniza al pueblo con la convivencia de la mitad de la población.

– Si la Agenda 2030 es pura propaganda, ¿Greta Thunbberg sería una cómplice necesaria?

– Es una portavoz de estos grandes fondos financieros que le premiaron el año pasado con un millón de euros por el trabajo que les esta haciendo. Es un ejemplo de la clave de cómo manipulan emocionalmente a la sociedad, eligiendo al líder, al influencer que los perpetúa y los va sacando en los medios de comunicación.

– ¿Cómo podemos defendernos?

– Para mí el arma fundamental es l información, que te lleva al conocimiento, a ser consciente de que estás siendo atacado.

– ¿Quiénes forman parte de esas elites en España?

– Tenemos a todos los partidos políticos alineados con esta Agenda 20-30, al Rey, al presidente Sánchez, que, como advertí, asistió a la reunión Bildeberg del año 2015, hizo sus contactos y se ha convertido en un títere de este club de poderosos. Incluso los presidentes de las comunidades autónomas compiten entre sí para ver quién sirve mejor al poder financiero. Hemos visto a Feijóo, a Revilla, a Moreno Bonilla saltándose la Constitución con el fin de quedar bien ante los amos del poder para que después los promocionen en esas instituciones supragubernamentales.