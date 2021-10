"En Haití no hay esperanza"

Sacudida por huracanes, tifones y terremotos, el último de ellos el pasado agosto con más de dos mil muertos, olvidada por sus sucesivos gobernantes que no han sabido tomar las riendas de un estado fallido y azotada por la miseria y la violencia de bandas armadas que en agosto asesinaron a su presidente, el empresario Jovenel Moïse, la población haitiana “camina sola”, tal y como asegura el director de la ONG Fe y Alegría, el jesuita Paul-Fils Belotte, quien ha estado esta semana en Galicia dentro de su gira europea en búsqueda de financiación para el proyecto educativo que lleva a cabo la entidad, cuyo principal socio en España es la ONG Entreculturas.

– Haití es un país en el punto de mira de muchas ONG, que trabajan desde hace años sin éxito aparente, no solo ante los desastres naturales – volcando ayuda puntual en terremotos y huracanes- sino por cooperar en el desarrollo, ¿por qué no se consigue cambiar la situación?

– Muchas de esas ayudas pasan por el gobierno corrupto y nunca llegan al pueblo. Diputados, senadores y también ministros retienen el dinero. Ese es el problema.

“El único camino para cambiar la situación está en la educación, en formar a gente consciente de la realidad y dispuesta a cambiarla”

– ¿La ONG que dirige considera la educación como única solución al problema estructural de ese estado fallido?

– El cambio pasa por el camino de la educación, por formar gente consciente de la realidad y dispuesta a cambiarla. Eso es lo que pretendemos hacer en las 16 escuelas que Fe y Alegría tiene en Haití, que permiten el acceso a la educación a 4.500 alumnos, hijos de familias sin recursos. Y es que en Haití el 90% de los centros educativos son privados y la tasa de alfabetización es de un 48,7%.

– ¿Qué futuro les espera a esos adolescentes cundo acaban su etapa educativa?

– Ese es otro problema. Gran parte de los alumnos que acaban sus estudios secundarios no pueden seguir formándose por falta de recursos económicos y acaban en la calle en bandas armadas. Por eso estamos intentando recuperar un centro de formación técnica que se abrió en 2010 y se cerró en 2017 por falta de financiación, que dará estudios a 500 jóvenes en un terreno propiedad de la Compañía de Jesús en Puerto Príncipe, la capital.

“El pueblo camina solo y vive en la miseria por culpa de los gobiernos corruptos”

– ¿Cómo es la población haitiana, además de ser la más pobre del continente americano?

– Es un pueblo que vive en la miseria porque no está acompañado por los gobiernos corruptos y está caminando solo. De ahí que la gente busque dejar el país para buscar un futuro mejor y veamos en los medios cómo quedan plantados y perseguidos por la Policía bajo el puente de Texas. Algunos mueren en el camino a Estados Unidos, que les lleva cuatro meses pasando por República Dominicana y subiendo por México. Hay familias que están viviendo con menos de cinco dólares al día, que no representa absolutamente nada. La tasa de desempleo es del 70% y el porcentaje de población que vive bajo el umbral de la pobreza es de más de un 74%.

– ¿Cuál es la situación política actual tras el asesinato en julio del presidente?

– No ha cambiado nada desde hace más de treinta años. El asesinato del presidente, que tampoco supo proteger a la población, ha demostrado que la vida de todos los haitianos está en manos de bandas armadas, de un potente grupo que consiguió neutralizar a cuatro unidades de seguridad, que son unos 70 guardaespaldas. Ellos son los que generan inseguridad y pobreza.

– Y un mes después se produjo el seísmo en el sur del país que dejó más de dos mil muertos y doce mil heridos. ¿ Tantos desastres continuado en el tiempo no les hacen perder la esperanza?

– Puedo decir con franqueza que hoy por hoy no hay esperanza. Lo que estamos intentando es crear esos caminos de esperanza dentro de las escuelas.

– ¿Qué responsabilidad tiene la comunidad internacional en lo que ocurre en su país?

– La comunidad internacional es la que genera la situación actual, en particular Estados Unidos, que tiene la mano sobre el país y si quisiera arreglar la situación, lo haría.

– ¿En un estado con tanta corrupción y violencia se siente libre para denunciar esa situación o teme por su vida?

– No tengo ningún miedo, si me matan que sea por la libertad de decir la verdad. El gobierno no nos ayuda - a Fe y Alegría-. De los 300 profesores que tenemos, solo nueve han sido nombrados por el ministerio de educación y no tienen seguridad de cobrar cada mes porque el estado fallido no puede asumir sus responsabilidades frente a un pueblo que está bajo el umbral de la pobreza.

– Además de las escuelas y centros formativos llevan a cabo un proyecto para construir 600 viviendas a familias que se han quedado sin casas por el terremoto, ¿cómo se puede ayudar desde aquí?

– Ese proyecto es para las familias mas vulnerables, con personas mayores, mujeres y muchos hijos, además de para familias monoparentales -la mujer lo tiene más complicado-. La ayudase puede hacer a través de asociaciones si relación con el gobierno haitiano, como Entreculturas, el socio más poderoso que tenemos en Europa.