y JOSÉ FUE JOE Y VIVIÓ EL SUEÑO AMERICANO

El próximo martes se cumplen cien años de su nacimiento y en su concello natal, Bueu, ya se prepararan unos fastos conmemorativos cuyo acto estelar será la presentación de sus memorias, un cuaderno autobiográfico que tendrá formato de libro, en el que José narra su apasionante vida. ¿Su título? “El hijo de un emigrante”. Todo un ejemplo de modestia, claro, porque es que la devoción de este Novas por su progenitor duró hasta el final de sus días.

JOSÉ (JOE) NOVAS REGUEIRA Beluso/Bueu (Pontevedra), 21 de septiembre de 1921- Boca Ratón (Florida, Estados Unidos), 14 de junio de 2002

El padre había emigrado de joven a Estados Unidos, donde adoptó la nacionalidad de su país de acogida, y de no haber sido por esta razón, posiblemente ni Joe ni su madre hubiesen llegado vivos al final de la guerra.

Esto lo relata precisamente en las primeras páginas de este documento, un texto que no solo destaca por su sinceridad, sino también por la sencillez con la que cuenta aquellos primeros días de represión en su pueblo, Bueu, tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, algo que ocurrió en la mayoría de las villas y ciudades gallegas en aquella época. Este es un extracto de uno de aquellos días de terror: “Sonaron dos fuertes culatazos sobre la puerta. Mi padre saltó de la cama, me hizo hacer lo mismo y me dirigió hacia la ventana lateral que daba a la puerta. Los culatazos se repetían y una voz identificaba a la Guardia Civil. De pronto, cuando ya nos preparábamos para saltar por la ventana, mi madre me apretó en sus brazos e, histéricamente, se negó a soltarme para seguir a mi padre.

Él trató de persuadirla de que nuestra fuga era la mejor solución pero el tiempo apremiaba y mi madre no me soltaba. Con su histeria nos salvó la vida a los dos. Obligó a mi padre a enfrentarse a la situación (...) Al abrir la puerta mi padre se vio encañonado por dos fusiles y oyó una voz que le preguntaba: ¿Quienes están ahí dentro con ustedes? (...) Seguidamente los dos guardias civiles se acercan a mí y el primero me dice: Ah, ¿con que tú eres uno de los maestros rojos de la Casa del Pueblo? Yo, presa del miedo, no le pude contestar. Se acercó mi padre y lo hizo por mí: ¡Pero si es un niño de 14 años de edad!”.

Felizmente, en el consulado norteamericano en Vigo actuaron con solvencia y pudieron permitir la salida de España de toda la familia gracias a la nacionalidad estadounidense de José Novas padre.

Los primeros años del adolescente Joe en Nueva York no fueron precisamente fáciles. Tuvo que trabajar en múltiples oficios para sobrevivir. Seguramente agradecido al país que le había abierto los brazos, tras el ataque de los japoneses a Pearl Harbour que provocó la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, se alistó en la Marina, donde trabajó como traductor, ascendiendo al grado de capitán. Estudió Relaciones Públicas y Publicidad y, acabada la guerra, consiguió su primer trabajo en la división de ventas de Colgate-Palmolive. Dos años después (a los 28) la firma Gillette lo contrata como director de Publicidad Internacional y, a partir de ahí, su trayectoria se catapultó hasta alcanzar las más altas cumbre profesionales, culminadas con la vicepresidencia de la todopoderosa empresa de Leo Burnett y la presidencia de Asociación Internacional de la Publicidad. Ambos cargos le hicieron viajar por todo el mundo.

Ya retirado, y en homenaje a la memoria de su tan querido padre, encargó a familiares y amigos que realizaran las gestiones para la puesta en marcha de la Fundación Novas, cumpliendo así una promesa con Beluso, la cuna que tanto amaron ambos, y un compromiso que trasciende más allá de la duración de sus propias vidas.