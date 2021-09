Huyamos hacia adelante

Esta semana hemos sabido, gracias a un informe de la OCDE, que España tiene el mayor porcentaje de repetidores en Secundaria. Claramente el Gobierno no está haciendo lo suficiente, porque demasiados alumnos que suspenden varias asignaturas son obligados a repetir curso. ¿No habíamos quedado en que no hay límite de suspensos para pasar curso en la ESO, gracias a la (ya ex) ministra Celaá? Hay que ir más allá en las reformas que tantos beneficios están reportando a nuestro sistema educativo. Que no repita ningún alumno y asunto arreglado para el próximo informe de la OCDE.

También ha trascendido esta semana que el Gobierno ha llegado a un acuerdo, sin consenso con los empresarios –los que tienen que pagarlo–, de aumentar el salario mínimo hasta 965 euros en 14 pagas. Nuevamente el Ejecutivo de Pedro Sánchez se queda corto en su política reformista y progresista. ¿Por qué, si el elevar el salario mínimo no perjudica al empleo, no se incrementa hasta los 2.000 euros, por ejemplo? ¿O a los 3.000, ya puestos? Mucha tibieza en el Consejo de Ministros.

¿Y lo de la luz, que bate récords día sí y día también? Si parte del Gobierno sostiene que la energía nuclear es demasiado cara, ¿por qué no acabar ya con las centrales nucleares y generar solo con renovables? ¿No nos sobra sol y viento? ¿Por qué no empezar ya con el apagón nuclear, en lugar de esperar unos años? ¿Y por qué no renunciar a la electricidad que importamos de Francia, producida en buena parte por sus 58 reactores nucleares? Basta ya de medias tintas. Y si las eléctricas protestan, que se les expropien sus beneficios. Hombre ya.

¿Que no hay presupuesto? Pues hagamos caso a Eduardo Garzón, economista de Unidas Podemos y hermano del ministro de Consumo: imprimamos dinero de forma ilimitada. Garzón aclaró que el hecho de que se pueda crear dinero sin límites no quiere decir que siempre sea conveniente hacerlo, porque puede haber tensiones inflacionistas, pero no nos perdamos en minucias. ¿Que la deuda pública está disparada en el 120% del PIB? No pasa nada, ya la pagarán nuestros hijos y nietos.

Si todo es tan sencillo, ¿cómo es posible que no se le ocurrió a nadie antes? Dirán ustedes: es que esto ya ha sido puesto en práctica en repetidas ocasiones, con resultados más bien nefastos. No hay problema: si todo va mal, para algo está el CIS de Tezanos. No dejemos que la realidad nos estropee una buena encuesta.