“La felicidad no siempre está en tu zona de confort ”

Rosa Cedrón viaja desde la oscuridad a través de distintos estados del alma en su tercer álbum como solista, “Nómade”, que sale a la venta el viernes 24 de septiembre y del que ofrecerá un concierto de presentación el día anterior en el FNAC de A Coruña. La exintegrante de Luar na Lubre, cuya voz encandiló a Mike Oldfield, lanza un mensaje sonoro optimista sobre el empoderamiento del ser humano. Y lo hace en trece canciones que podían ser trece películas gracias a los arreglos del compositor de bandas sonoras Sergio Moure.

– ¿Qué ofrece en “Nómade” y por qué ese título?

– Es una especie de viaje interior que parte de un momento de oscuridad, melancolía y dolor, de una lucha interna que impulsa el inicio de ese viaje. Son distintas historias que podían ser casi películas -conté para los arreglos con Sergio Moure de Oteiza, compositor de bandas sonoras increíble, que le dio carácter cinematográfico a cada canción. Es un viaje por distintas emociones, distintos estados del alma, desde un punto de vista muy optimista y resolutivo, del empoderamiento del ser humano.

– En el libreto alude a una frase de Marc Twain sobre no arrepentirte de lo que no se ha hecho y abandonar el puerto seguro. ¿Cuál era ese puerto seguro y hacia dónde emprende camino?

– Esa frase es para mí el impulso del viaje, el abandonar la zona de confort, que no necesariamente es algo positivo -a veces no es bueno para uno mismo aunque es a lo que uno está acostumbrado. Creo que si en un momento de vida estás donde no quieres estar y con quien no quieres estar, si no tomas acción, no sabes que hubiera sido de tu vida. Los riesgos hay que correrlos, no te puedes ir de este mundo pensando que hubiera pasado si hubieras hecho. Es echarle valor y lanzarse a la aventura.

– ¿Hacia dónde emprende ese camino, es decir, que va a ver el público diferente a sus anteriores trabajos en solitario?

– Quizá el enfoque optimista de las canciones, incluso la que pueda ser mas oscura como es “Terra”, que habla de la muerte y de ese enraízamiento con la tierra de donde venimos. “Nómade” es la continuación a la resolución de puntos que planteaba en “Nada que perder.” Creo que los seres humanos venimos a este mundo a ser felices y cuando no lo somos, hay algo que nos impulsa a ponernos en movimiento y buscar hasta llegar a ese sitio donde estamos a gusto.

– El primer single es “Devolverme el aire, con letra y música suya, un título muy apropiado para tiempos de pandemia y mascarillas.

– Es un tema muy especial para mí, que lleva muchos años esperando a ser publicado porque otros productores no le veían encaje y por fin Sergio (Moure) entendió. Trata de la superación de estar en un entorno en el que alguien te roba tu libertad, te presiona y te roba el aire. Eso puede pasar con una pareja, un familiar, un político o una situación. Habla del empoderamiento, de ese momento en que dices hasta aquí, ahora no me identifico contigo, así que no me haces daño, está todo superado.

– Se acompaña de dos de sus incondicionales: Miguel Arthus (compone música y letra de ocho temas) y de Javier Cedrón. ¿Qué aportan cada uno de ellos?

– Aparte de que han tenido toda la libertad para crear, hemos trabajado todos de una forma mágica. Javi se encargó de todas las voces de violín, que son increíbles; después están las armonías, letras y piano de Miguel, que es delicioso, y los arreglos de cuerda de las guitarras de Sergio Moure.

– Si ve hacia atrás, al recorrido iniciado tras dejar Luar na Lubre hace 16 años, ¿cómo era esa Rosa y cómo es ahora?

– Aquella Rosa, aparte de jovencísima y guapísima con un tipo que quitaba e hipo, era muy inocentona e inexperta, evidentemente. El tiempo y los malos momentos, que son los que te hacen crecer, me han ido moldeando, y también las vivencias que he tenido a nivel musical con otros artistas. Me he nutrido y he evolucionado. De aquella Rosa queda la ilusión que siento cuando cierran un telexornal con un tema mío. Cuando deje de disfrutar de esto, lo dejo. Pese a los malos momentos queda la ilusión.

– Cantó en “Operación Triunfo” apoyando a una concursante, Sabela, ¿de qué le valió esa experiencia?

– Sirvió para darme el gustazo de salir cantando en gallego “O negro caravel” en un medio nacional y apoyar a Sabela. Fue un momento fugaz que te deja el poso de la buena experiencia. Lamentablemente, en la sociedad que vivimos hoy, muy movida por las redes sociales, trascendió más el look que llevaba que cómo cantaba. Aunque he de reconocer que me divertí con muchos memes ingeniosos .

– ¿Siente nostalgia de cuando estaba de gira con Mike Oldfield en el Tubular Bells II?

– De vez en cuando, sobre todo cuando encuentro por casa algún recuerdo. Es algo irrepetible. Era alguien a quien escuchaba de pequeña porque mi tío lo ponía a estar en su casa cogiendo una Coca cola o con él sobre el escenario. Recién salida del horno me vi sobre ese escenario en Londres, con Richard Branson mirándome desde abajo, y flipaba. No me tembló la voz, pero sí las piernas. Suerte que llevaba falda larga.