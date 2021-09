Vacaciones, vacaciones, vacaciones pero ya

Hoy mismo, en que esta columna ve la luz, estreno mi primer día de vacaciones poniendo rumbo a Cádiz. Podrá extrañar que diga eso un jubilado pero estar felizmente obligado a escribir una columna diaria y otra diferente dominical, además de otros líos de pluma en que estoy metido, no me han permitido -ni me interesa- experimentar ese “dolce far niente” de la jubilación.

O sea que me voy de viaje aunque yo no soy como el explorador Franco Micheli, del que acabo de leer “La vocación de perderse”, amante del riesgo de recorrer parajes remotos, desconocidos y no señalizados a pelo, sin GPS alguno y fiándose solo del instinto de supervivencia que tuvieron nuestros ancestros cuando se desplazaban a la buena de Dios por un mundo en que no había apenas humanos, ni pueblos, ni ciudades ni por supuesto señales de nada. Yo no soy Micheli y me voy a Cádiz con todo planeado aunque, si digo la verdad, me lleva mi mujer, que quiere hamaca playera, sol, un buen libro y su gin tonic para contrarrestar el brutal estrés de su trabajo el resto del año. ¡Ah, y una guía de restaurantes de confianza! No pueden ser vacaciones más burguesas.

Ahora que lo pienso, soy un calzonazos. Siempre he hecho las vacaciones que eligieron mis sucesivas y afortunadas parejas, que han sido más de las que la salud mental aconseja. O no, a lo mejor la buena salud mental exige no centrarse toda la vida en una sola causa amorosa, pero a mí a estas alturas esa reflexión me da igual. A lo que voy es que con cada una de ellas consentí un itinerario vacacional diferente y si una me llevaba por espacios culturales, otra por geografías menos conocidas, otra allá solo donde hubiera un sol seguro... por fortín no he tenido en mi accidentado y diversificado itinerario amoroso ninguna que, al modo de Franco Micheli, me obligara a una travesía nórdica durmiendo bajo las estrellas. El caso es que siempre fui un calzonazos a la hora vacacional, dejé hacer, me dejé llevar por el gusto femenino de turno porque nunca tuve especial afán explorador ni viajero, y hasta llegué a escribir contra esa gente de dudosa moralidad que echan la mochila al hombro y se van a conocer el mundo a pie. Yo prefiero leer lo que después ellos cuentan en un buen libro.