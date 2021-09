A veces una piensa, en honor a la felicidad, que solo debiera juntarse con personas alegres. Esa clase de gente que dispone de la suficiente inteligencia emocional como para compartimentar y dejar a un lado los problemas y la oscuridad. ¿Acaso es necesario quejarse todo el tiempo de la vida mientras quedas para tomarte una café? Y, sin embargo, la vida nos vence. El tinglado está montado de forma delirante, pero la costumbre y el propio sistema impiden que nos detengamos lo suficiente como para recapacitar. Esto no es algo nuevo: ¿han leído El guardián entre el centeno, de Salinger? Una novela publicada formalmente en 1951, y que ha vendido millones de ejemplares, siendo lectura escolar en EEUU. Un muchacho de 16 años, Holden, se muestra perdido y, como si tuviese una visión de adulto cansado y viejo, se siente descorazonado ante el mundo que lo rodea, sin saber qué hacer en él.

Creo que lo que le sucedía a Holden también nos pasa un poco a nosotros. Los trabajos nos hastían, nos exprimen como si fuésemos limones de la costa amalfitana, siempre disponibles para cualquier brebaje por absurdo que resulte. La Organización Mundial de la Salud ya ha advertido a la Unión Europea que le está costando unos 20.000 millones de euros al año el sistema laboral en el que pasamos gran parte de nuestras horas. Una baja productividad y una baja literal, la médica: síndrome de burn out (o quemado), ansiedad, estrés, depresión… No resulta extraño, con los horarios interminables de los centros comerciales, la falta de políticas activas que promuevan la contratación de personal exclusivo para los fines de semana… La conciliación no se debe solo a los que tienen hijos, sino a los que quieren una vida: asistir a clases de pintura, tener mascota o simplemente algo de tiempo libre. ¿O qué es, entonces, la felicidad? Ahora, sencillamente, no sabemos cómo salir de la espiral en la que nos encontramos.

El pasado mes de julio, la Universidad de Alicante presentó un decálogo para promover la felicidad en los grupos de investigación, siendo un manifiesto aplicable a todos los trabajos y que ha sido compartido en revistas y publicaciones de prestigio como Nature. Este decálogo hablaba de desestigmatizar el fracaso sin dejar de celebrar el éxito, de respetar horarios y descansos y de promover el desarrollo profesional, entre otros aspectos. Ah, ¡el desarrollo profesional, ese concepto tan tristemente desdibujado! Sin metas, sin objetivos, el trabajador se vuelve un ser errante. Hoy, ni siquiera se puede desconectar digitalmente del trabajo. Informes, mails, mensajes. ¿Les suena?

Más de un centenar de investigadores se adhieren al manifiesto de la UA para promover entornos laborales más felices.

Lo han hecho durante la celebración de la “Jornada sobre la #felicidad en los grupos de investigación”... https://t.co/hNtU3Ii2iv #HRS4R pic.twitter.com/jlEMR2erIq — Universidad de Alicante UA (@UA_Universidad) 20 de julio de 2021

Es un asunto, esto de ser feliz y de dedicar nuestro tiempo a trabajos que tengan un sentido, que me preocupa muy seriamente. La salud mental, la coherencia del sistema. Nunca lograremos nada definitivo, pero estaría bien encaminar nuestros pasos hacia el equilibrio personal y profesional y no hacia el vacío absoluto.

¿Recuerdan a Holden, el chico de la novela de la que les hablaba? Él, al final, encuentra el camino decidiendo guiar a otros que también se encuentren perdidos. Supongo que —aunque difícil— ese es un buen trabajo, porque es complicado pensar con perspectiva cuando nuestra visión se encuentra limitada por altas espigas de centeno.