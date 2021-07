El cantante de los cantantes

Ya en vida, Héctor Lavoe engrosaba el altar de los mitos de un género que a finales de los años 60 del siglo pasado fue bautizado con la denominación de salsa, en el que encontraron sitio palos de la música popular de diversos países hispanoamericanos, principalmente Cuba y Puerto Rico, aunque también Colombia, Panamá, República Dominicana…con registros como el merengue, la cumbia, la bachata o el son. El movimiento, encabezado por puertorriqueños asentados en Nueva York, cristalizó no en un grupo, ni en una banda, sino en un colectivo abierto e inestable constituido por inolvidables artistas unidos en la marca Fania All Stars. Una de ellas, una de estas estrellas, fue desde el primer momento Héctor Lavoe, un cantante que no es que tuviera una gran voz ni un especial talento, pero que cautivaba en las interpretaciones de cualquiera de las piezas incorporadas a su repertorio.