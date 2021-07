Escribiré sobre tu tumba: aquel periodismo que se fue

Ahora gozo del doméstico placer de escribir desde casa, ya 45 años con la pluma diaria a mis espaldas. El último año que habité en el periódico estaban en una esquina unos chavales con la inocencia del oficio en sus ojos que atendían a un periodismo que nacía para venderse en las pantallas; volví de visita dos años después y los esquinados estaban en el centro, rodeados de monitores. Eran dos mundos dispares, el analógico de la tinta y el digital de las pantallas, uno que nacía y otro, el hasta entonces más prestigiado del papel, que luchaba por su supervivencia en un momento de vertiginosa transformación, con lectores que huyen y dan credibilidad a información que llega por las redes de procedencia anónima, sometidos a un bombardeo de bulos, acosados por fábricas de noticias falsas. La televisión, las gangas de internet y la autopromoción en redes son tendencia, en detrimento del periodismo clásico sometido a las leyes.

El azar me dio la suerte de nacer al periodismo con la muerte de Franco y haber vivido incontables acontecimientos propios de la instalación de la democracia en nuestro país, incluyendo los golpes de estado del 23-F de 1981 y el aún más grave en envergadura del 2017 en Cataluña, que no precisó secuestro parlamentario.

Cuando yo empecé a escribir pasé por un juez acusado de apología de la lucha armada contra el Estado cuando no había hecho más que una entrevista a un conocido comunista exiliado del franquismo, y riesgo por hacer un reportaje sobre un pionero espectáculo no sé si transexual o travesti; hoy dudan si es un atentado contra la libertad de expresión penalizar a un rapero facilón que incita a quemar policías o decapitar reyes y que lo que se merece, más que cárcel, son hostias de dos en dos hasta que sumen impares. Colorista este periodismo en que hay que lidiar con temas como si somos todas, todos o todes, calibrar noticias como la de un profesor suspendido de empleo por decir que solo hay dos géneros, masculino y femenino, un independentismo falsario y retrógrado que se inventa patrañas como derecho a decidir o una ley Trans que permite la autodeterminación de género. A partir de ahora es más fácil cambiar de sexo que tenerlo. Pero es tan incitante este tiempo digital como el de la Transición que a mí me tocó.