La “forza” de Azzurro

Pero hoy no toca hablar de esta, sino de otra. Relatemos:

A la altura de 1968, Adriano Celentano era ya uno de los talentos musicales emergentes de Italia, y eso que todavía no había ganado el Festival de San Remo. Se le tomaba algo así como al “Elvis Presley” latino, si bien no tardaría en decantarse por la canción de tinte más bien melódico. Precisamente el álbum de transición fue el que grabó ese año, “Azurro. Un pugno in una carezza”, en la que destacan los temas que compuso para él otro de los grandes de la canción italiana, Paolo Conte. Entre esas piezas se encontraba una titulada “Azzuro” de cuya letra podemos decir que refleja el lamento de un joven ante la partida de su amada: Ella se ha marchado a la playa/ y estoy solo aquí en la ciudad./ Siento un ruido sobre el techo/ un avión que se va.

En 1970 se celebraba la Copa del Mundo de Fútbol en Brasil, y allí acudió la selección italiana con expectativas de favorita. De hecho habría ganado la competición de no haberse topado con aquella Brasil de Pelé que acabó arrasándola en el último partido. Fue durante la disputa de la fase final cuando se empezó a escuchar a los jóvenes hinchas italianos cantar, entre alegres y melancólicos, una pieza que de primeras nada tenía que ver con el fútbol, pero a la que enseguida le encontraron conexiones.

La primera, la de su título, “Azul”, que es el color de la camiseta de su equipo nacional, extrañamente elegido porque en la bandera no figura. La segunda conexión tiene que ver con el humor y el amor: corrían tiempos en que las chicas no eran tan aficionadas al fútbol como ahora, y aquellos muchachos se habían trasladado a Brasil solos. Y aunque eran ellos quienes se habían marchado, creyeron conveniente hacer ver ante todo el mundo, caipirinha en mano, que no se habían olvidado de sus queridas.

Tras lo de Brasil, "Azzuro” se erigió en el himno de los aficionados de la selección italiana. Así que si la escuchan durante esta Eurocopa, ya pueden sonreír con versos como este: …ma il trendo de desideri/ Nei miei pensieri all´contrario va.