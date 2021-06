De porqué debemos evitar perder los papeles

Mi amiga me dijo que su novio era un gilipollas que no iba a playas donde no hubiera chiringuito así que se iba sola. “Llévate un libro”, se me ocurrió decirle sin pensarlo y oí sorprendido que me respondía: “¿Para qué?”. A los pocos segundos se dio cuenta de su estúpida interrogante y quiso enmendarla como pudo: “Ah, bueno sí, para leer”. Me pregunté, al colgar el teléfono, si esa respuesta no marcaría tendencia en estas sociedades desarrolladas en las que el placer por la lectura está siendo sustituida por una masiva colonización de los medios audiovisuales, tan ricos en ofertas fáciles y seductoras que diezman las filas de los bibliófilos para rellenarlas de seriéfilos. No sé si el mundo editorial de lo literario o ensayístico está sintiendo esa merma pero ya se advierte claramente en el de lo periodístico: la gente compra cada vez menos papel y, o bien fía todo su saber sobre lo que pasa en el mundo a lo que ve y oye en la televisión o bien a la lectura fugaz en medios digitales.

Uno es en gran parte lo que lee (como lo que come, bebe o ama) y me pregunto yo si estamos asistiendo al enflaquecimiento de un modo de mirar la realidad a través de la letra impresa y al reforzamiento de otro más simple y que no provoca tanto al músculo del cerebro como la imagen, que lo da todo hecho. Cada vez hay que desplazarse más lejos para hallar un kiosco y eso parece un símbolo de la agonía de la inteligencia, una destrucción progresiva de la vía más reflexiva para entender al mundo y a sí mismo. ¿Alguien puede imaginar que haya un lector entre las masas vociferantes que reciben a los equipos de fútbol o entre esas plañideras de la extrema derecha, izquierda o de exaltación nacionalista? Ya se sabe que las metas por las que combaten los tontos son las más de las veces quiméricas. Mirad sino las de independencia o autodeterminación.

Yo no quiero con las redes mas que el mínimo trato por los botarates que las pueblan y llenan de improperios y dislates. Nadie está libre de decir estupideces, lo malo es decirlas con énfasis, me decía uno de mis más recordados profesores. Yo, para disminuir en lo posible la cantidad y calidad de las mías leo además de mi periódico uno nacional cada día, y procuro que la rica proliferación de series televisivas (ya no digo los deleznables programas de telerrealidad, corazón o rocieros ) no me aparten de los libros. Intento con ellos compensar mi enciclopédica ignorancia. El que acabo de concluir, de mi admirado Félix Ovejero sobre Secesionismo y democracia, me ha servido para consolidar mi idea de que a estas alturas ninguna persona con decencia intelectual puede creerse esos cuentos de los que se nutren los secesionistas catalanes.

Otro que tengo entre manos es de Ricardo Moreno Castillo con prólogo que lo hace más creíble porque es de Francesc Carreras, Breve tratado sobre la estupidez humana, que me ha servido para ser más consciente de la que a mí me toca para jibarizarla en lo posible; del mismo modo, el Breve tratado sobre la felicidad del mismo autor, que leí antes, dio más alas a la pregunta de porqué con los mismos triunfos en la mano unos saben ser felices y otros no y me convenció de lo que afirma Gabriel Albiac en su preámbulo: los hombres que buscamos la felicidad somos como esos galgos que corren tras una liebre mecánica para hincarle el diente con el riesgo de que, al hacerlo, se lo rompan porque no había tal liebre. Ya se ve que leer sirve para algo. El caso es que volvamos a leer más y mirar menos y que mi amiga, si no la acompaña el novio a la playa, se lleve un libro que le será más rentable y menos coñazo.