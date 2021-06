Se detuvo mi mirada en una pareja de policías que hablaba con varias mujeres sobre el arenal de la Calzoa, la famosa playa para perros de la ciudad. Unos señalaban hacia un lado, otros movían la cabeza en gesto de negación. El pueblo soberano, como en el Fuenteovejuna de Lope de Vega, se lamentaba de su suerte ante quien solo podía hacer acto de presencia, calmar los ánimos y no solucionar nada en absoluto.

¿Qué pasa en esta playa? Si no llega a ser por el río Lagares, formaría parte de Samil, ese arenal con frecuencia más propio de turistas que de los propios vigueses. En una sociedad que ya tiene más mascotas que niños, el ayuntamiento decidió ofrecer un espacio canino: no nos adentraremos en los posibles subterfugios de la decisión, pero sí sabemos que La Calzoa dispone de aparcamiento reducido, que es un arenal utilizado desde siempre por los vecinos locales, que guardaban sus gamelas sobre el poco verde que se encuentra a la entrada y a lo largo del arenal, y que se suponía que aquel era un espacio protegido a nivel flora y fauna.

Los vecinos —muchos con perros—, se manifestaron y llegaron a cortar el tráfico cuando se supo el destino que se le iba a dar a este entorno familiar; sin embargo, se hizo caso omiso desde el ayuntamiento de Vigo. Se dividió la playa en dos partes —una, la más reducida, solo para humanos, y la otra para canes—, utilizando una valla imaginaria formada por tres o cuatro toscos maderos con un cartel, que como era de prever ya han sido engullidos por la marea.

No se estableció servicio estable de vigilancia alguno, ni dispensadores de bolsas higiénicas para canes, y el resultado ha sido el que imaginan: muchos dueños de perros responsables y unos pocos que han llenado el arenal y los alrededores de heces. Perros de raza peligrosa sueltos y sin bozal, con incidentes graves que han salido en prensa; vecinos enfrentados con dueños de canes porque atraviesan “su zona” y vecinos, en fin, que recogen firmas y que han solicitado intervención a la Comisión Europea, mientras las aves escapan ya de este lugar.

Yo, que tengo un perro de aguas, no entiendo que en Vigo pensemos en pleno junio en neones ochenteros navideños, y no en apagar estos fuegos que no dejan de crecer. No es admisible que quien representa al pueblo no atienda su clamor. ¿No hay otras opciones de playas para canes? Cuesta imaginar tal fatalidad en una zona costera como la nuestra; pero, si no las hubiere, ¿no se podrían mejorar las condiciones “caninas” de este arenal?

Como dijo alguien una vez: no tengo certezas, pero tampoco dudas. Y sé que esta llama seguirá creciendo, y que cuando vuelva a salir La Calzoa en las noticias con un incidente grave e irremediable, alguien preguntará quién tiene la culpa, qué ha sucedido. Y algunos dirán que fue Fuenteovejuna. “¿Quién es Fuenteovejuna? Todo el pueblo, a una”.