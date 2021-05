Un marine gallego en el infierno de Omaha

El "soldado Ryan" gallego El único español que falleció el Día D fue Manuel Otero Martínez, nacido en Serra de Outes en 1916 - Su familia proyecta un hotel llamado "Normandía" en memoria del desembarco Leer más

Durante la fraticida contienda, Manuel participó en batallas clave como la de Brunete (Madrid) hasta que, finalmente, cayó prisionero y fue encarcelado en Barcelona, de donde salió en libertad pocos meses después del final de la guerra.

Regresó a su pueblo, pero en él se sentía incómodo por tener que aguantar cada día ser señalado por “rojo” entre sus vecinos. Así que decidió empezar una vida nueva y cruzar el Océano Atlántico, fijando su residencia en Nueva York, donde se estableció abriendo un negocio.

Todo parecía ir bien en su vida hasta que, para sorpresa de sus propios parientes, solicitó la nacionalidad estadounidense y se presentó como voluntario en el Ejército. Y ahí tuvo muy mala suerte porque, tres días despues de su incorporación, el 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaban Pearl Harbour y Estados Unidos entraba en la Segunda Guerra Mundial. Otero fue inmediatamente movilizado, pasando a formar parte del 16 Regimiento de Infantería, el mismo que, semanas antes del desembarco, sería designado como cabeza de playa en la operación del Día D.

Todo parece indicar que Oterofue uno de los primeros marines que cayó fulminado en la playa de Omaha. Su pelotón, de nombre clave Big Red One, perteneciente a la Primera División de Infantería de los Estados Unidos, había desembarcado a las 7.40h. de la mañana del 6 de junio de 1944 en la mítica playa, pero Manuel fue destrozado por una de las cientos de minas alemanas colocadas en aquella zona, la mejor defendida por el ejército de Hitler.

Su historia, no obstante, no fue conocida fuera del ámbito familiar hasta hace 12 años, cuando el presidente de la asociación histórico cultural The Royal Green Jackets de A Coruña, Manuel Arenas, tiró del hilo de unas pistas encontradas en un pequeño museo de Colleville, localidad normanda donde se yergue un monolito con los nombres de los caídos de la Big Red One. Entre ellos figura el de “Otero, Manuel” y, entre paréntesis, las siglas NMI (No Middle Initial) en alusión a que se desconocía su segundo apellido.

El cuerpo de Manuel Otero, a quien se le concedió la medalla póstuma del Corazón Púrpura, había sido enterrado en el cementerio estadounidense de Normandía, en Colleville-sur-Mer. Su familia lo reclamó y, cuatro años más tarde, en 1948, lo trasladó a Galicia para que reposase para siempre en su tierra natal.

Un gran arcón de madera dentro de un féretro de aluminio portó sus restos hasta Outes, donde fue despedido con honores, soldados americanos y disparos al cielo en presencia de todo el pueblo. Según testimonios recabados por el propio Arenas, aquel entierro fue todo un acontecimiento en la comarca de Serra de Outes, aunque la mayoría de los vecinos se preguntaba a qué se debían los fastos, y muchos seguramente lo atribuyeron a que se trataba del homenaje a una de las víctimas del “Baleares”. Eso sí, nadie se explicaba qué hacían allí todas aquellas banderas de barras y estrellas ni por qué algunos de los uniformados asistentes al sepelio hablaban en idioma “extranjero”.