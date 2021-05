Elogio de la antropofagia

Rodin se inspiró en lo que Dante relata en su Divina Comedia. En el círculo más interior del averno, por el que transita guiado por Virgilio, Dante se ha encontrado a Ugolino della Gherardesca royéndole la nuca al arzobispo Ruggieri. Ugolino se venga así de la traición del prelado, que lo encerró junto a sus hijos, condenándolos a morir de inanición.

Ugolino y Ruggieri existieron. Fueron aliados y a la postre enemigos en la tumultuosa Florencia del siglo XIII, envuelta en querellas entre güelfos y gibelinos; entre nobles y burgueses; entre clanes y gremios. El propio Dante fue víctima de esos vientos cambiantes. Peregrinó como exiliado durante los últimos veinte años de su existencia. Comprendía el infortunio de Ugolino y había conocido su final.

Realidad y ficción se enredan. Si fueron solo hijos o también nietos y de qué edades; cuánto duró el suplicio y sus detalles. Corrían muchas historias sobre lo que sucedió durante aquellos meses dentro de la Torre Mida, rebautizada como Torre del Hambre. Dante concibe a unos adolescentes ofreciéndose a Ugolino, que ha comenzado a masticar sus propios dedos con desesperación. Y concluye con versos que Borges creía deliberadamente ambiguos: “El hambre pudo más que el dolor”. Podemos imaginar a Ugolino exangüe o saciándose a dentelladas. Nada existe que nos lo aclare más allá de ese puñado de palabras.

En general, los lectores han preferido la interpretación más indulgente: Ugolino se murió sin violentar a su prole. Devorar a un hijo viola todos los tabús culturales que hemos construido en Occidente. Un acto que nos conmueve en lo más íntimo. La escena ha contribuido a asentar la noción de dantesco: “Que causa espanto”.

Los devotos de Dante, sin embargo, han emprendido una cruzada para modificar esa acepción aprovechando el séptimo centenario de su muerte. Porque es también el poeta del purgatorio y del paraíso. Dante, a la vez que creaba el idioma italiano, reinventó el amor. Lo despojó de aquella visión medieval de locura que embotaba los sentidos y de la que uno debía desprenderse. Dante nos enseñó que el amor es el motor de la felicidad; como su embeleso por aquella niña de la que se había quedado prendado a los nueve años, Beatriz. Nunca pudo concretar su pasión. Su temprano fallecimiento lo devastó. Y sin embargo no habría renunciado a un solo segundo de su contacto y su añoranza.

Incluso en la atrocidad de Ugolino encontramos el afecto que nos compone tanto como las proteínas. En los hijos que sintiéndose morir le ruegan a su padre que los consuma, aunque solo vayan a regalarle algunos días más de aliento. En el padre que prefiere tragarse a sí mismo y que si acaso sucumbió al apetito, en cierto modo se fundió con ellos en comunión, carne de su carne.

Gustavo Zerbino, uno de los supervivientes del accidente aéreo de los Andes, también se alimentó de cadáveres. No me habló de pecado, repugnancia o bestialidad sino de amistad y generosidad; de elegir entre la muerte y la vida; de que esa cáscara de músculos, huesos y tendones nos contiene pero no nos define y es, en todo caso, material fungible y fértil. Comer o ser comido es como el órgano que se dona, la sangre que se transfunde o la ceniza que retorna a la tierra. Ugolino y sus hijos, incluso sabiendo que se sentenciaban al infierno, encontraron en la oscuridad de la torre aquello con lo que Dante concluyó su paraíso: “L’Amor che move il sole e l’altre stelle”. Rodin, creyendo retratar el pavor, forjó en verdad una flor.