De Colón, Pinzón y la Ínsula Barataria

Acaban de nombrar vicepresidente del nuevo Gobierno de esa Republiqueta de Catadisney en que quieren convertir a Cataluña a uno de esos individuos que debieran ser proscritos por la historia por su meritoria encarnación de la imbecilidad menos transitoria: Jordi Puigneró. Al nombrarlo dejo la ascensión a Dios a la que me eleva AmiraWillighagen y siento que bajo a los infiernos del rock satánico de Behemoth. Sí, ese Puigneró, un ingeniero que, a falta de una sociedad de observadores de nubes que lo acogiera, pasó toda su vida perdiendo el tiempo en los bajíos de la politica nacionalista. Se ve que haber estudiado ciencias no presupone cultura humanística alguna porque este acuñador de conceptos como NASA catalana, hispanófobo, defensor de una ideología huérfana de ideas como el puigdemontismo, afirma entre sus melacolías paranoicas que Colón, Pinzón, Sebastián Elcano y hasta Bartolomé de las Casas eran catalanes, y que de Cataluña, hoy una Ínsula Barataria, partió la expedición a las Américas. Con tanta genuflexión con la que ha tratado la izquierda los tramposos relatos del nacionalismo independentista, no es extraño que hayan proliferado historietas fantásticas y afectados por una psicopatía victimista como Puigneró, inventor de nadas y conspiranoias, que teme una invasión de los españoles. Como si no estuviera rodeado por ellos y no precisen desplazarse para nada.

Yo me imagino a María Jesús Domínguez, que tantos años dedicó a hurgar aquí y allá contra la amnesia documental en torno al capitán Pinzón, mesándose los cabellos o rasgando sus vestiduras al ver cómo la libertad de expresión produce andrajosas declaraciones como la de Puigneró sobre el origen de Colón. Hay quien sostiene que era gallego, como el vigués Alfonso Philippot, pero al menos ha dedicado años y viajes de paciencia investigadora para afirmarlo, y ahí están los dos kilos de su libro sobre la materia. El que escribió María Jesús, Pinzón, el marino que adelantó a Colón, en forma de novela histórica, es otra cosa. Solo la lectura de la partida de los barcos del puerto de Palos estremece por su viveza. Si uno lee sin prisas se sentirá felizmente embargado por el peso de la historia y el estudio profundo de la misma que parece anidar en esas líneas, majestuosamente recreadas.

Admirable el preámbulo dedicado a Baiona y a su monumento a Pinzón, desde el punto de vista literario. No digo que haya en sus páginas, cuando narra la marcha, un tratado de navegación pero los no avisados en estos misterios de la mar sentimos que recorremos aquellos barcos descubriendo los términos que describen su partes, las armas que los defendían, las artes de la navegación, los cargos de la marinería... ¡Qué riquez narrativa! Igual que aquel mosso le dijo a un manifestante independentista “Esto no es un república, imbécil”, María Jesús debiera decirle a Puigneró: Colón no era catalán, imbécil.