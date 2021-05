“Los españoles somos flexibles y salimos de nuestra zona de confort”

Llegó hace una década a Escandinavia para trabajar en infraestructuras petrolíferas y después en los proyectos de algunos de los barcos más conocidos y costosos del mundo, entre ellos el tender (embarcación auxiliar) del megayate de Jeff Bezos. Ahora dirige proyectos de ahorro energético y corporativos dentro de la multinacional 3M y, junto a su socio Bode Bamgboye, dirige desde 2018 GIDN (Get It Done Now), una superplataforma móvil para proveer de todo tipo de servicios que ya suma 5.000 usuarios en Nigeria y que este año abrirá una oficina en Las Palmas. “Los españoles somos flexibles y estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort, tenemos en cuenta muchos puntos de vista porque estamos acostumbrados a sacarnos las castañas del fuego. Esto es una ventaja aquí, donde tienen una perspectiva más fija. La paella nació de restos de comida, un sueco tiraría los mismos ingredientes a la basura”, bromea Alberto Rodríguez (A Coruña, 1981).