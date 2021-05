Punto de inflexión

Dicen que fue la mayor donación de tierras privadas de la historia, pero no sé si será cierto. Douglas Tompkins murió en 2015, y apenas pasados cuatro años desde su fallecimiento, su viuda cumplió su voluntad de donar cientos de miles de hectáreas al Estado de Chile para su preservación natural. ¿Quién creen que era el donante, un multimillonario excéntrico? No, no crean.

Cuando Tompkins tenía solo 23 años fundó The North Face, una empresa dedicada a facilitar equipos de montañismo asequibles; fue un éxito que creció —y que perdura hasta hoy— aunque su creador decidió venderlo para crear Esprit junto a su primera esposa: una tienda de ropa que de nuevo los hizo millonarios. Sin embargo, llegó un momento en que Tompkins, tras todos sus viajes y vivencias, descubrió que la industria de la moda generaba con frecuencia cosas que la gente en realidad no necesitaba, y que su vida sería más productiva si intentaba salvar la naturaleza y no su patrimonio. Vendió su parte de Esprit a su mujer —de la que ya se había separado— y compró miles de hectáreas en Sudamérica para mantenerlas a salvo de la deforestación.

¿No les parece increíble cómo una única persona puede cambiar el rumbo de las cosas? Tompkins disponía de unos hábitos sociales aventureros pero convencionales, había triunfado a nivel empresarial y, aún así, decidió que las cosas debían ser diferentes.

Supongo que le sucedió algo parecido a Sebastião Salgado cuando en 1998, el mismo año en que recibía el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, decidía crear junto a su esposa Lélia Wanick el Instituto Terra.

El caso de Salgado difiere un poco del de Tompkins, porque Salgado llegó a la conclusión de que debía cambiar las cosas no solo desde el punto de vista medioambiental, sino humano; él era un fotógrafo de prestigio internacional, y tras tomar imágenes de los horrores del mundo fue a refugiarse a la vieja granja familiar Aimorés, ubicada en Brasil. Cuando llegó, se encontró la más áspera devastación: todo estaba seco, como si la vida se hubiese derretido y colado por las grietas de la tierra. Pero Salgado logró crear una Reserva Privada de Patrimonio Natural, plantó miles de árboles y logró que flora, fauna y agua regresasen a Aimorés, inspirando con su acción a miles de personas.

En España, (R)Forest Project, una asociación de reciente creación liderada por Fernando Ojeda, asegura que pretende luchar contra la desertización y el aumento de las temperaturas, y no solo en tierra firme sino también en los fondos marinos. En el caso de Ojeda, parece que el punto de inflexión para el cambio le llegó cuando supo que iba a ser padre. No es un mal motivo para intentar mejorar el mundo.

¿Y nosotros, el resto de cómodos mortales? Estamos convencidos de que todo saldrá bien, de que la inercia lo resolverá todo. No damos espacio al pensamiento crítico, a la autoevaluación. Hoy, cuando sentimos inviernos en primaveras, tampoco consideramos el cambio climático en serio. ¿Será siempre necesario un punto de inflexión dramático para animarse a la disidencia? Ojalá fuese suficiente con sentarse un rato, mirar al cielo y pensar en el sentido de las cosas.