Lágrimas por Loren

En la mañana del 20 marzo de 1991, Lory del Santo llamaba a su hijo, Conor, de cuatro años de edad, para que ambos acudiesen puntuales a la cita con el padre del niño, un Eric Clapton que, pese a haber roto ya sentimentalmente con Lory, deseaba revitalizar sus relaciones con el niño y, tal vez, con la propia modelo italiana con la que se había casado tras su divorcio de Pattie Boyd (véase la canción “Layla”) y de la que también se había separado.

Conor estaba jugando al escondite con la niñera mientras el conserje del apartamento limpiaba los ventanales; de pronto, se oyó un grito desgarrado de la cuidadora: el pequeño, que desconocía que se habían retirado los ventanales, se había precipitado al vacío desde el piso 53. Clapton conoció la noticia unos minutos después, a las 11.57h. “Está muerto”, fueron las primeras palabras que le espetó una Lory desesperada que, años después, confesaría que en esos momentos lo que le hubiese gustado hacer era matar al conserje y maldecir al padre, que se había preocupado demasiado tarde por un hijo al que apenas había hecho caso. “Mano Lenta” se estaba recuperando todavía de una fuerte depresión (una más de su vida) producida por su consumo de alcohol y drogas.

Tras el fallecimiento de Conor, Clapton pasó nueve meses aislado, solo, encerrado en su casa, sumido en una profunda tristeza…hasta que un día se le ocurrió acercarse a una de sus guitarras y probar tocando unos acordes. Según relató en un documental, “la música fue la que me salvó de caer definitivamente en el infierno”, y cuando ya creyó que estaba preparado para componer, la primera canción que se le ocurrió fue una dedicada a su hijo a la que tituló “Tears In Heaven”, que se convirtió no ya solo en un clamoroso éxito sino en una de las piezas más conmovedoras de la historia de la música popular contemporánea.

Es bastante conocido todo que hasta aquí les he contado sobre esta canción, pero menos lo que viene a continuación.

En 1999 nació Loren, el tercer hijo de Lory y cuyo padre biológico nunca ha sido dado a conocer. Pero aquel niño creció con graves problemas de salud, derivados de una extraña enfermedad llamada anhedonia, generada por su prematuro parto a los seis meses. Los síntomas de la anhedonia son escalofriantes: producen en quienes la padecen una total incapacidad de experimentar placer y cualquier sentimiento en general, lo cual les conduce a brutales depresiones. Los médicos no apostaron mucho por su longevidad vital, pero el cuidado y los cariños de su madre le ayudaron a alcanzar los 19 años, edad a la que decidió suicidarse.

Desde entonces, del Cielo también brotan lágrimas por Loren del Santo.