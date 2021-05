Contra la muerte no hay ley; mata al Papa, mata al rey

No voy negar mi gusto por la hipérbole, la exageración desmedida para provocar la atención de quien lee o escucha. Por eso afirmo que salvo en Dios, la patria y el Rey, creo ya en muy pocas cosas aunque para nada me haga perder eso el buen humor. Bueno, creo en el Ejército y en eso que tanto la fauna delictiva como cualquier anarquista llamarían con cara agria cuerpos represivos, sea la Guardia Civil o la Policía Nacional; los delincuentes, por la cuenta que les trae, y los anarquistas porque forma parte de su credo ideológico, espléndido hasta lo utópico pero funcionalmente analfabeto. Creo como ellos en el hombre y su bondad pero ¿alguien en su sano juicio puede pensar que una sociedad sobreviva sin policía que ampare a los justos aunque haya quien diga que en realidad lo hace a los ricos?

Pero en lo que más creo es en la muerte, porque nada tiene mayor nivel de certeza que ella, y me parece bien porque esa consciencia hace que la vida sea más valiosa y merezca la pena ser vivida con la máxima intensidad. A mi edad he tenido ocasiones varias para sentir su latigazo terminal en mi entorno amical y familiar, hasta el punto de que en este último soy yo quien está ahora en esa punta de la pirámide que antes ocupaban mis padres y abuelos, que me han dejado huérfano. Pero mi último encuentro con ella fue como lector, por medio de una convocatoria a unas jornadas de título sorprendente, “sobre la belleza de la muerte” que, vía streaming, tendrán lugar entre el 27 de mayo y 22 de junio, con ponencias de 16 expertos.

A mí me pasó la información una amiga querida, Suna Abreu, que yo conocí en sus comienzos como periodista y un día dejó su pluma para marchar a Brasil y volver a Vigo pasados ocho años renovada por dentro, como masajista ayurvédica. Volvió con una consciencia de la realidad y del ser humano ajena a la mía y a la de la mentalidad imperante, pero sin duda de mayor sensibilidad, respeto a la naturaleza, fraternidad y coherencia. Vive en el mágico rural de Caldelas de Tui en una paz armada de convocatorias, terapias y buenos deseos, y uno de ellos fue la difusión de este encuentro vía Internet en el que participa y que va de romper tabúes sobre la muerte y aprender a relacionarte de manera más amorosa y constructiva con ella. ¡Uf! Yo no me veo ahí por ahora aunque me parece muy interesante la propuesta, que dicen gratuita y podéis husmear los curiosos en la dirección labellezadelamuerte.congresococo.com. Ni idea de quien está detrás de ella y sus 16 interesantes ponentes, desde el experto en cuidados paliativos al psicoterapeuta clínico, pero ya lo dicen ellos: para ver este congreso virtual no necesitas viajar a ninguna parte, puedes hacerlo en tu casa, en tu ordenador, tablet ...

La muerte es parte de la vida. Yo acabo de preguntarle a un amigo mío, Paco Tizón, que cumplió 90, si ve con miedo su cercanía. Me dijo que lo veía con resignación pero con el placer de haber ayudado a quienes pudo, y que le gustaría apagar unas cuantas velas más pero sin olvidar que, al final del camino, descubrir dos cosas cambia tu vida: el amor porque la mejora y la muerte porque la termina. ¿Y podríamos atrevernos a hablar del humor y la muerte? Alguien me comentó un día que, a priori, podría parecer que son dos conceptos distantes e incluso que sería de mal gusto juntarlos. Sin embargo, humor y muerte aparecen con frecuencia ligados en el cine, literatura, en los epitafios y esquelas. Incluso puede actuar el humor como mecanismo de defensa. Yo, de esto, como en la Celestina: haz lo que bien digo y no lo que mal hago. A mí que me aclaren al menos ¿Hay birra después de la muerte?