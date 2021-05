“A cultura xogóu un papel básico no xerme da autonomía"

-Non exactamente. O que debemos diferenciar é entre cultura e política, porque o que hoxe está moi en boga na ciencia política é falar da cultura política como un conxunto de pautas, normas, comportamentos e actitudes que ten a comunidade con respecto á política. Este libro trata de analizar de forma separada algúns pasos da cultura galega e, iso si, a súa relación coa política, pero non a cultura política. Dito isto, si que existe unha vinculación entre cultura e nacionalismo galego, pero ese non era o meu obxectivo, senón o de analizar e reflexionar sobre a cultura galega, nomeadamente antes, durante e despois do franquismo.

-Hai quen di que o concepto de “patria galega” ou, se o prefire, de “nación galega” foi un invento, un bó invento, dos poetas, dos literatos. Que opina?

- O que sucede é que no caso galego o papel da literatura é moi superior ao dos outros ámbitos, por exemplo do pensamento económico, as matemáticas ou otras especialidades. Quero decir que hai un predominio do literario sobre outros modos de construír a nación, pero a nación non é só dos poetas, a nación é de toda a comunidade galega que sinta que forma parte dela. Poetas e literatos en xeral foron moi importantes, pero non me parece que o concepto de patria fose un “invento”, nin sequera unha ocurrencia deles.

-Falemos da Xeración Nós e de como concebila: unha consecuencia lóxica do Rexurdimento o ou unha ruptura co propio Rexurdimento?

-A Xeración Nós tivo conciencia de ser nova e, polo tanto, a vontade de facer algo distinto do que fixeran os seus devanceiros. Non está claro se esa ruptura abrangue a toda a cultura galega (incluída a cultura galega en castelán: Emilia Pardo Bazán, Valle Inclán…) ou coa cultura xurdida do Rexionalismo (Murguía, Pondal, a propia Rosalía de Castro….).

Eu penso que a ruptura é mais ben coa primeira que coa segunda. Sen embargo, o Rexurdimento quedou un pouco de detido a finais do século XIX, polo que de Nós podemos afirmar que é a xeración fundadora da cultura galega tal e coma hoxe a entendemos.

-Presta Vde. atención no seu libro a varias figuras, pero destaca a dúas: Ramón Piñeiro e Luís Seoane. Por que esta especial atención a estas figuras concretas e non a outras?

-Porque representan dúas formas diferentes de entender Galicia pero sen que haixa unha ruptura entre elas. Luís Seoane representa a memoria da Segunda República e a forza do exilio na súa capacidade de construír unha Galicia futura, en tanto que Ramón Piñeiro representa a resistencia interior, unha resistencia que se fixo máis a pé de obra, más perto dos problemas que se padecían no franquismo. Seoane e Piñeiro tiveron os seus disensos, pero nunca se produciu entre eles unha ruptura. E detrás deles sempre estivo Castelao, claro, malia que tanto Piñeiro como Seoane disentiron con el en varias ocasións.