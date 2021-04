“Soy más gallego que cantautor”

Una de las primeras cosas que hizo el miércoles al llegar a Galicia, donde dio una conferencia en el CLUB FARO DE VIGO, fue tomarse cuatro tapas de pulpo del tirón. “Llevaba casi un año sin venir. Es mucha morriña”, explica Andrés Suárez, quien se define como gallego antes que cantautor. Vino a presentar su segunda aventura literaria, “A través de los ojos” (Aguilar), una serie de relatos donde se desnuda y habla desde la verdad del ayer, de política, de la pandemia, de sus amigos, de sus ex parejas, de temas de actualidad, de su reflejo ante el espejo de un folio en blanco.

– Su segunda aventura literaria no surgió en la pandemia pero el confinamiento le pilló de lleno ¿Le ayudó al menos a sobrellevar la cuarentena que pasó solo en su casa de Torrelodones?

– Sobrellevé la cuarentena gracias a las tres Marías de la educación, lo que menos importaba en los colegios: educación artística, musical y física. Sin escribir, leer, música o una serie, estaría literalmente loco, o más loco, estaría perdido. Esto que reivindicamos como cultura segura no es más que la poesía, la literatura, la música. Poco se habla de vuestra labor, la de los periodistas, que desde hace más de un año estáis retransmitiendo el infierno, la pesadilla, los muertos, los contagios. Yo no puedo con más sin una canción o una peli. Claro que me ayudó escribir el libro, leer. Me refugié en el humor, en tratar de reírme; mi madre que es enfermera me mandaba memes, me decía ríete, tío, te obligo a que te rías. Y lo hacía: el humor nos puede salvar de muchas cosas.

– Decía al principio del confinamiento que le era imposible componer canciones pero no escribir relatos y reflexiones, curiosa afirmación en un compositor.

– Llevo más de veinte años haciendo canciones y afino una serie de trucos. Hay un ritmo, una musicalidad, un tiempo una estrofa, un estribillo. Te lanzas con una melodía y vas al papel. Un libro es infinito, para mí es dificilísimo, puede que hasta traumático, porque es enfrentarse en blanco a un folio. Sin nada. Siete de la mañana, un café. A lo mejor es que te estás mirando al espejo y cuesta mucho, es decir, el reflejo del folio es mirarte a ti mismo. Es durísimo el oficio añejo de escritor, escribir desde la nada. No sé si es un buen o mal libro, no me voy a vender en una promoción. Sí puedo decir que está hecho desde el corazón, dedicándole muchas horas del día y encima en una pandemia . Y sobre todo atreviéndote a romper, a quebrar, a desligarte de tu pasado, a volver a empezar, a borrar. Por eso siempre menciono a mi editor, Gonzalo Albert, que me daba mucha caña, me decía “esto no, vuelve a empezar”, algo que para el ego es fastidiado pero es bueno.

– ¿Qué encontró de nuevo, si es que descubrió algo, en ese tobogán de vértigo y desnudez al que se ha lanzado?

– Una de las cosas que más me gustó encontrar en mí es lo poco que me importa el qué dirán o el comercio, el comercializar con el arte. No hago un libro para vender, ni una canción para sonar en la radio. Otra cosa es que suceda. Cada vez veo más – es autocrítica y crítica a la vez- el tratar de agradar permanentemente, hacer un , vender tu disco ¿Y dónde coño queda la verdad? Yo digo de todo en este libro. Hablo de política, de mi pareja, de mi expareja, de mi amigo, de mi familia, de Galicia... porque necesitaba hacerlo. Obviamente cuando uno vive tan intensamente a veces hay gente que no siempre te quiere y a la que le sienta mal. Pero, ¿dónde queda mi tranquilidad a la hora de dormir? Necesito hacer eso. Descubrí que es más importante dormir a gusto que vender un número elevado de ejemplares.

– Hay frases que irremediablemente suenan a canción : “Desde lo alto de tu rodilla cenaría contigo trozos de luna, te llevaría a remo hasta el alba plegando silencios”, una manera muy lírica de decir “te follaría con toda mi alma”, ¿se puede ser más poético?

– Tal vez. Trato de vestir todo aquel deseo que a veces ruboriza al lector o al oyente. Me llama la atención que a veces uno habla de sexo y la gente se ruboriza, pero lo respeto - hoy en día hay que respetar porque vivimos situaciones de mucho nerviosismo y se nos olvida respetar al prójimo-. Creo que estoy hablando de algo profundamente maravilloso, de la creación de la vida, del amor -porque para mí el sexo es amor-. Lo visto de una manera poética, aunque no soy poeta, pero acudo a la poesía que he leído y puedo llegar a producir. Después hablo de lo más cotidiano, puede ser un beso, un polvo, un paseo por la playa o acariciarle la mano a tu abuelo con alzhéimer que no se acuerda de tu nombre.

– Dice “sobreviví a una pandemia pero no a ti” y alude a un amor perdido y añorado ¿Tiene el corazón roto?

– Por suerte ya no. Ahora mismo estoy en Vigo, por lo tanto tengo el corazón a diez mil por hora de felicidad . El otro día escuchaba toda la discografía de un amigo que se me fue en la pandemia llamado Aute y pensé que las canciones más desgarradoras, las que te hacen llorar con un tequila escuchando a José Alfredo Jiménez balbuceando de dolor, tienen tanta verdad. No digo que las de amor no sean maravillosas y necesarias, pero cuando te dejan, dejas, te abandonan, te engañan, lo pierdes todo en una apuesta salen los versos que estaban en lo más profundo de tu oscuro corazón. Eso me interesa más. Cuando estoy enamorado me dedico a practicar el amor.

"Nadie cae en la cuenta en qué queda después del escenario, si ese chaval de aldea, a mucha honra, le interesa a alguien"

– ¿Tiene muchas noches de esas en las que habla con su almohada sintiéndose solo después de un concierto multitudinario?

– Eso lo cuento en el segundo capítulo del libro. Ahí me desnudé. Mi editor me preguntó si estaba seguro de contar eso y yo le dije ¿por qué no? No soy una estrella internacional ni lleno grandes estadios de fútbol, pero he tenido el privilegio en estos veinte años de carrera de pasar de cantar para dos personas en Churruca, el Sete Mares o El Ensanche a que se llene el Wizink. Hay gente que no llega a comprender la realidad o la crudeza de este oficio. El otro día tuve la suerte de cantar dos días en el circo Price en Madrid y había mil y pico personas chillando, gritando mi nombre, y cinco minutos después estaba en un coche yo solo yendo para mi casa, a las once de la noche me dejaron, me encerraron y había un silencio que me partió. No pretendo dar lástima contando esto -vivo de lo que me gusta, que suerte tengo- pero nadie cae en que después del escenario qué queda, si ese chaval de aldea, a mucha honra, le interesa a alguien.

– Y acude a la infancia como cobijo (“Si vierais al mito como yo le veo ahora, añorando columpios”). ¿La nostalgia le reconforta?

– Creo que sí, pero, ojo, no vivo en el pasado, todo lo contrario. Detesto en algunos aspectos mirar atrás. Lo mejor está por llegar. Hablo mucho de mi pasado, sobre todo de mi infancia, porque tuve la infancia más feliz del planeta Tierra, me crie entre caballos salvajes y olas que surfeaba con mis padres y lo que recuerdo es jugar, divertirme y soñar. Cuando uno se va haciendo mayor y ve que la realidad es otra, añora aquellos momentos de extrema felicidad.

– Hay mucho sentido del humor en sus relatos, como cuando describe a su madre buscando “mi hijo” en Youtube para verle. ¿Reírse sí reconforta?

– Mi madre es una crack y se lleva fatal con las tecnologías. Es cierto que me buscaba en Youtube como “mi hijo”. No hay nada más tierno que contar esto o lo de la primera videoconferencia que pudimos hacer en el confinamiento con mi familia, y no te cuento lo que costó conectar con ella por Whatsapp.

– Por fin vuelve a Galicia y puede celebrar su cumpleaños -el viernes 16 cumplió 38- con su familia.

– Es una coincidencia exquisita y absoluta. Programé Club Faro el miércoles en Vigo, firma en Pontevedra el jueves y en el FNAC de Coruña el sábado. De repente digo, pero el viernes estoy de cumple. Es volver a casa desde mediados de agosto. Tomé esa decisión de no venir, protegerles, protegerme y vivir esta realidad de social distancia, pero es que estaba ya al límite. Me crie en la playa de Pantín, mi jardín era la arena. Nunca había estado un mes sin ver el mar, sin venir a Galicia. Cuando uno ve que tiene esa suerte de melancolía, tristeza y angustia no es más que la morriña. Estaba morriñesco.

– Las entradas para su concierto de Vigo en mayo, los dos de Santiago en junio y los dos de Noia en julio ya están agotadas.

– Nadie es profeta en su tierra pero a mí los gallegos me tratan de la hostia desde hace unos quince o veinte años. No me queda nada más que dar las gracias. Haremos más conciertos. Siempre que pueda tocaré en Galicia, que es mi hogar. Galicia es lo que soy. Soy más gallego que cantautor.

– ¿Ha perdido amigos de toda la vida por hablar de política en Whatsapp?

– Se han perdido grupos de amigos, de familiares, de vecinos. Viví la cuarentena solo en Torrelodones y ni te imaginas lo que añoré el contacto físico y a mi familia, mi madre es sanitaria y no sabía si iba a sobrevivir, tuve pánico. A medida que fue avanzando esto y todos nos pusimos más nerviosos, descubrí que todo estaba girando en torno a la política y eso me partió el corazón. Cuando por fin abrieron las puertas, pensaba que la gente iba a salir a la calle a tocarse, a reproducirse, y en Madrid salió a partirse la cara. Lo vi en la plaza de mi pueblo en Madrid, entre azules y rojos. No sé si te recuerda a algo. Un país sin memoria está condenado a las guerras y parece que vamos de camino a otra. En una pandemia mundial donde está muriendo la gente estamos hablando de elecciones. Me da igual que sea Madrid, Galicia o Barcelona. Por eso entiendo que una persona a la que le murió su abuelo y no se pudo despedir hable pestes de lo políticos. Tengo amigos de extrema izquierda, extrema derecha, nacionalistas. Para mí primero es la persona y luego la política. Y seguirá siendo así mientras ellos quieran. Lo que me da mucha pena es que ahora te preguntan primero de qué partido eres y luego cómo te llamas. Solo faltaba que nos dijesen a los músicos que pidamos el carné para ver si quien viene a tu firma o a tu concierto es rojo, naranja o amarillo. ¡Váyanse al carajo!

– ¿Cómo se llaman sus rosales?

– No todos tienen nombre, pero sí se los pongo porque mi abuelo, un romántico como yo, plantó cientos de rosales en el terreno de mi casa porque, cuando estaba a punto de perder la memoria por el alzhéimer, había escuchado a mi abuela decir que le gustaban. Cuando falleció los rosales se fueron con él, y eso que los seguimos regando. Sería por la forma en que él les cantaba. Recuerdo frases que me decía en sus momentos de lucidez, cuando yo tenía diez, once y doce años y que calaron en mí. Una de ellas fue “nunca dejes de cantarle a los rosales y a las mujeres que te lo pidan”.