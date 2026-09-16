Puigdemont esgrime el último auto de Llarena ante el Tribunal de Cuentas para que le aplique la amnistía de una vez

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha ampliado las alegaciones que presentó este miércoles ante el Tribunal de Cuentas para reclamar una vez más su amnistía y, por tanto, su absolución de la responsabilidad contable en la que habría podido incurrir por el 1-O y la acción exterior de Govern. Lo ha hecho para aportar al procedimiento el último auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en el que, aunque le negaba la medida de gracia, declaraba que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "no puede seguir apreciándose la afectación de los intereses financieros de la Unión por la sola hipótesis de una disminución de la contribución española derivada de la secesión".

En un escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la defensa de Puigdemont, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, considera que, aunque el Tribunal de Cuentas es un órgano autónomo, si "el Tribunal Supremo ha rechazado esa objeción" también debe hacerlo el órgano fiscalizador. Explica que "si el concepto interpretado por la Gran Sala [del TJUE] vincula al órgano penal que no la solicitó, vincula desde luego al órgano remitente, que la obtuvo sobre los hechos que él mismo delimitó".

Es decir, que si, tras la sentencia del tribunal con sede en Luxemburgo, el Supremo ha descartado ese argumento, que fue uno de los dos que utilizó para negarse a aplicar la amnistía al delito de malversación por el que Puigdemont está procesado en rebeldía, el Tribunal de Cuentas no puede ahora enredarse en recabar el parecer de las partes sobre si pudo haber dinero europeo afectado, cuando todo lo dilucidado en la vista de prueba que se celebró en noviembre de 2023 consideraba que el perjuicio se había causado a la Generalitat, aunque el Govern nunca lo ha reclamado y ha renunciado a ejercer la acusación particular.

La defensa de Puigdemont considera que el propio auto del pasado 10 de septiembre de la consejera rechaza la posibilidad de hacer una interpretación amplia de una afectación de los intereses europeos, "y solo subsistiría la hipótesis de que los gastos se hubieran realizado con fondos provenientes del presupuesto de la Unión. Esa hipótesis es puramente fáctica y ha quedado descartada por las certificaciones de la Intervención General de la Generalitat", que declaraban que los fondos procedían de la administración catalana. "La hipótesis europea la ha cerrado la Gran Sala y la reconocen como cerrada el Tribunal Supremo y el ministerio fiscal; la fáctica la cierran los documentos", señala el escrito.

También se remite al auto de Llarena en su decisión sobre la aplicación o no de la amnistía no se puede “prolongar indefinidamente el incidente ni a desconocer su tramitación preferente”, lo que le lleva a afirmar que el Tribunal de Cuentas ha de dictar "una resolución que extinga la responsabilidad contable sobre la obligación de reparar el daño al patrimonio público sin ya más dilaciones ni subterfugios artificiosos incardinables en la arbitrariedad".

Víspera de la amnistía

La consejera tardó siete meses en declarar visto para sentencia la responsabilidad contable del referéndum del 1-O y de la acción exterior del Govern; lo hizo la víspera de la aprobación de la ley de amnistía, lo que le permitió acudir con sus dudas a Europa. El Tribunal de Justicia de la UE las resolvió al dictar sentencia el pasado 16 de julio, pero entonces Elena Hernáiz armó un trámite de alegaciones para que los 35 demandados, fiscalía y Societat Civil Catalana (SCC) alegaran lo que consideraran conveniente sobre la posibilidad de que se hubiera visto afectado dinero europeo, única posibilidad de que la amnistía afectara a los intereses de la Unión.

Todas defensas y fiscalía solicitaron la aplicación de la amnistía. Solo la acusación popular intentó plantear nuevas diligencias para tratar de acreditar la utilización de dinero europeo, pero la propia consejera lo rechazó, al limitar su petición a la presentación de documentos que pudieran sustentarlo. No obstante, concedió un nuevo plazo para que todas las partes formularan nuevos argumentos, esta vez teniendo en cuenta lo manifestado por las demás. Este plazo finaliza este jueves para algunas de ellas, como Societat Civil Catalana, que, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario, tiene previsto presentarlo al límite del plazo.