Un análisis militar previó que España sufriría "sorpresas estratégicas" como la crisis de Ceuta por descoordinación de la Inteligencia

Avisos del CNI por un lado, previsiones de la Jefatura de Información de la Guardia Civil o del área de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional por otro más, e instituciones y oficinas que no se sabe a ciencia cierta si tramitaron correctamente la información recibida… La desclasificación de los Papeles de Ceuta ha dejado en el aire una impresión de noqueo del aparato político-operativo de la Seguridad del Estado… una situación de la que ya advirtieron las Fuerzas Armadas hace nueve meses.

El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) previó en uno de sus análisis la posibilidad de que España se vea condenada a afrontar problemas internacionales por descoordinación del Sistema de Seguridad Nacional (SSN), dispersión del trabajo de sus servicios de inteligencia e incomunicación entre la Inteligencia del Estado y el escalón de decisión política. En diciembre pasado, casi un año antes de que más de 70.000 personas extranjeras asaltaran la frontera de Ceuta, un trabajo de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) vaticinó que España se vería condenada a afrontar “sorpresas estratégicas”.

Para describir lo sucedido en Ceuta, la expresión resulta suave, pero no se ha pronunciado a posteriori, sino meses antes: “Sorpresa estratégica” es un educado eufemismo técnico que viene a resumir en qué situaciones desagradables se puede encontrar España si no coordina de forma eficaz su inteligencia. De eso también advirtió el Ejército.

Reaccionar a destiempo

“Aunque el marco jurídico ofrece los principios de coordinación y unidad de acción, el SSN no dispone de un sistema propio de inteligencia que oriente de forma sistemática sus prioridades”, analiza el informe ‘Integración de la inteligencia en el Sistema de Seguridad Nacional’, escrito por el comandante de Transmisiones del Ejército de Tierra Ricardo Simón.

Un agente antidisturbios de la Policía Nacional, con un grupo de migrantes extraídos de Loma Comenar, Ceuta. / Reduan EFE

En su introducción, este oficial advertía de que, dado que “las amenazas a la Seguridad Nacional ya no se presentan de forma aislada” y evolucionan a toda prisa, “la reacción del Estado no puede limitarse a gestionar los efectos de cada crisis cuando ya está en curso”.

El trabajo clama en favor de obtener capacidad de anticipación, en otro brochazo que serviría para un retrato anticipado de lo que ha ocurrido con la avalancha migratoria de Ceuta.

En este sentido, y tras denunciar la carencia de sistemas de alerta temprana -de la que este diario informaba este fin de semana-, avisa de que España se asoma al barranco de las “sorpresas estratégicas”. Una de ellas, la de Ceuta, mantiene al Gobierno en una esquina del ring.

Alerta temprana es para el comandante Simón, la capacidad de “detectar señales débiles y tendencias antes de que se conviertan en crisis”.

No hay canales

Una convocatoria multitudinaria en redes sociales llamando a “atacar” Ceuta o “saltar” a la ciudad, la posible relajación de las fuerzas de seguridad marroquís al otro lado de la frontera por ser la Fiesta del Trono de Mohamed VI, los efectos llamada de la regularización de inmigrantes y de la sentencia del Tribunal Supremo proscribiendo las devoluciones en caliente de migrantes que llegaran nadando… De todas estas señales tenían conocimiento, cada una por su lado, y algunas compartiendo toda su información, las áreas de Inteligencia de Defensa, el Ejército, la Policía y la Guardia Civil. Pero algo ocurrió en la crisis de Ceuta para que la información sobre la amenaza que ya tenían los distintos servicios no llegara al poder político con el suficiente volumen.

“La comunidad de inteligencia española trabaja con eficacia en sus ámbitos propios, pero no dispone de un marco funcional que garantice un enlace directo con las estructuras de Seguridad Nacional”, afirma Simón en el análisis de la ESFAS. Lo llama “brecha con el estamento político” y cree que esa brecha “podría verse acentuada en escenarios de crisis, cuando la rapidez y la claridad en la entrega de información resultan esenciales para orientar la respuesta del Estado”.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, en una rueda de prensa el 9 de septiembre. / Marcos Moreno - Europa Press

En opinión del comandante, “la falta de procedimientos consolidados genera dos efectos: la fragmentación de la inteligencia estratégica y retrasos en su difusión”. Y la falta de agilidad provoca que la información sobre la amenaza “a veces contiene un nivel de detalle que dificulta extraer conclusiones rápidas” o “llega tarde, cuando la decisión ya se ha adoptado o cuando la oportunidad de actuación ha pasado”.

A ello contribuye, decía el trabajo en el mes de diciembre de 2025, “la falta de un canal estable de interlocución”. En el mes de septiembre de 2026, en medio del intercambio de reproches políticos por la crisis, se ha plasmado esa realidad como revelando una fotografía: el ministro del Interior asegurando que no tuvo informes que advirtieran de la magnitud de lo que se aproximaba, la ministra de Defensa reaccionando, el delegado del Gobierno diciendo que el CNI tenía que haber informado “en sobre lacrado” y no por whatsapp, la desclasificación de mensajes secretos mostrando que sí hubo contacto CNI-Delegación del Gobierno -o sea, CNI-Interior-, el jefe de gabinete de esa delegación asegurando que sí informó a su escala de mando el mismo día que deja el cargo...

El trabajo identifica cuatro pasos en los ciclos de Inteligencia y la información que obtienen sobre amenazas: dirección, obtención, elaboración y difusión. El autor denuncia en ese ciclo las “dificultades para coordinar a los distintos organismos” y la “ausencia de canales estables que permitan trasladar las prioridades políticas en forma de requerimientos de inteligencia”. Dos fuentes distintas de la Seguridad del Estado coinciden en señalar a EL PERIÓDICO que Exteriores, Inclusión, Interior y Defensa estuvieron actuando “por separado” o, cuando lo hacían en conjunto, “por buena voluntad de las partes -así lo expresa también el dosier-, no porque existiera un procedimiento reglado de coordinación”.

En sus conclusiones, el análisis militar propone que sea el Departamento de Seguridad Nacional -DSN, órgano asesor e informador del Gobierno del que no han trascendido actuaciones en la crisis de Ceuta- el que asuma la dirección de todos los pasos, excepto la obtención de información.