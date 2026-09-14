GRAN PREMIO DE ESPAÑA
Ayuso exhibe su "orgullo" por el éxito de la Fórmula 1 en Madrid y critica la ausencia del Gobierno
"Tenemos 22 ministros y ninguno se ha molestado en acercarse, lo único que han intentado es deslucirlo", asegura la presidenta madrileña
Víctor Rodríguez
Concluido ya el Gran Premio de España de Fórmula 1 celebrado esta semana en Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid celebra lo que considera un éxito. "Estamos encantados con el resultado de este primer Gran Premio de España de Fórmula 1, primero porque es el Gran Premio de todos los españoles y después ante los ojos del mundo", ha señalado Isabel Díaz Ayuso a su llegada a un encuentro informativo protagonizado por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.
La presidenta regional ha celebrado que Madrid haya proyectado la imagen de una ciudad "abierta, acogedora, bien organizada" y el hecho de que los madrileños hayan demostrado "flexibilidad" y colaborado para que fuera "un éxito". "Saber que estamos en esos circuitos internacionales a nosotros nos llena de orgullo, porque eso siempre es bueno para todos", ha añadido. Hasta 353.000 asistentes se han registrado en el circuito entre el viernes y el domingo.
Junto a ello, no ha ahorrado sus críticas al Ejecutivo central por la circunstancia de que ningún ministro acudiera hasta el circuito semirubano de Madring, en un fin de semana en el que sí estuvo el rey Felipe VI, que entregó el trofeo al ganador de la prueba, el argentino Kimi Antonelli. "El Gobierno no ha tenido el más mínimo interés en el Gran Premio de Fórmula 1, teniendo en cuenta, que es el de España", ha reprochado. "No entiendo para qué tenemos 22 ministerios y ninguno si ni siquiera se haya molestado en acercarse, y lo único que han intentado es deslucirlo constantemente, buscándole siempre los fallos, los peros, a ver si se hundía como hicieron con la Vuelta Ciclista a España", ha insistido.
Ayuso ya había arremetido el sábado en la red social X contra la cobertura del gran premio por parte de Televisión Española. Hoy ha apuntado a que esa actitud que atribuye al Gobierno tiene que ver con que se haya celebrado en Madrid. "Todo lo que tenga que ver con España, con un éxito nacional o con algo que le venga bien a Madrid, lo odian", ha señalado.
También se ha dirigido en particular contra el ministro de Transportes Óscar Puente, quien aseguró en Twitter, "sin entrar en polémicas políticas", que la carrera había sido "un auténtico truño", por el diseño de un circuito que dificulta los adelantamientos. "No se ocupa de lo suyo como para saber también de trazados de Fórmula 1", ha indicado Ayuso. "Yo ahí no me meto, pero si él es tan listo, que le fiche la Fórmula 1 para hundirla", ha zanajdo.
Fuente: El Periódico de España
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