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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta, en directo | La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada
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La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Patxi López admite que Ceuta "está lejos de la normalidad" pero defiende que el Gobierno "reaccionó"
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha admitido que la situación en Ceuta "está lejos de la normalidad" tras la crisis migratoria y ha defendido que el Ejecutivo actuó "en función de la información que tenía" en cada momento. "Es evidente que cuando sucede una crisis, a la gente que la sufre en primera persona siempre le va a parecer que todo lo que se hace es insuficiente y yo le diré a esa gente que tiene razón. Seguramente hay que hacer más y seguramente se podrían haber hecho más rápido las cosas", ha afirmado López en una entrevista en el programa 'La Sexta Xplica' emitida este sábado.
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El miércoles 29 de julio había avisos del CNI y la Policía sobre un aumento de la presión migratoria, más una previsión de la Guardia Civil y otra del CNI sobre decenas de miles de seguidores de convocatorias en redes sociales para entrar en Ceuta, más análisis de la Guardia Civil y otro del CNI y otro de la Policía sobre efectos de una sentencia del Tribunal Supremo que proscribe las devoluciones en caliente de migrantes llegados por mar, más una previsión de relajación de la seguridad marroquí de la frontera por la Fiesta del Trono alauí, más predicción meteorológica de buena mar… Son datos suficientes como para poner nervioso a cualquier analista de seguridad, pero nada pareció provocar que el Gobierno opusiera medios con los que amortiguar la avalancha 24 horas después.
La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada
La Policía Nacional está procediendo esta mañana al traslado de cientos de migrantes que permanecían durmiendo en la calle a una nueva ubicación formada por varias carpas con la intención de evitar que continúen durmiendo a la intemperie.Según han informado a EFE fuentes policiales, el traslado se está produciendo desde primeras horas de esta mañana desde el emplazamiento de Loma Colmenar hacia unas carpas que han sido habilitadas junto a la antigua prisión de Los Rosales. El desplazamiento de los migrantes ha provocado momentos de incertidumbre entre el colectivo de personas que permanecían en Loma Colmenar a la espera de lograr alguna plaza en el interior del emplazamiento situado en esta zona
El PP pedirá en el Senado la condición temporal de agentes de autoridad a los militares en Ceuta
El PP ha anunciado este sábado que aprobará la próxima semana en el Senado una iniciativa para instar al Gobierno de España a otorgar temporalmente la condición de agentes de la autoridad a los militares desplegados en Ceuta, reforzando así su capacidad de actuación y su protección jurídica ante la situación que continúa viviendo la ciudad.
En un comunicado, el PP ceutí ha afirmado que la propuesta responde también a la legítima reivindicación de las asociaciones profesionales militares como ATME y UMT, después de las "emboscadas y ataques" sufridos por patrullas en barrios periféricos de Ceuta y en zonas próximas a la frontera.
La comunidad hindú de Ceuta cancela la procesión por la crisis migratoria
La comunidad hindú de Ceuta, formada por unas 1.500 personas, ha realizado este sábado un llamamiento a la "unidad" después de haber tenido que cancelar la procesión de Ganesh como consecuencia de la crisis migratoria.
En un comunicado, una de las cuatro comunidades que conviven en Ceuta junto a cristianos, musulmanes y hebreros ha señalado que afronta la festividad de Ganes "con un sabor agridulce".
Tres migrantes detenidos tras robar la compra a un hombre en Ceuta
Tres migrantes marroquíes, de los que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, han sido detenidos este sábado por la Policía Nacional por haber robado la compra a un hombre a su salida de un supermercado.
Los hechos se han producido a las 13:30 horas de hoy cuando el hombre portaba varias bolsas de comida de un supermercado y fue asaltado por tres migrantes en pleno centro de la ciudad, según han informado a EFE fuentes policiales.
La víctima -un hombre de unos 60 años- fue auxiliada por un grupo de ciudadanos que advirtió la escena, ocurrida en las inmediaciones de la biblioteca pública Adolfo Suárez
Dos guardias civiles y un militar, heridos por migrantes
Dos guardias civiles agredidos en Ceuta a manos de migrantes y un militar con el peroné fracturado en menos de veinticuatro horas ha sido el resultado de dos nuevos incidentes ocurridos en la ciudad, según ha denunciado este sábado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). (Seguir leyendo)
Denuncian que la plantilla de limpieza de Ceuta está "al límite" por los miles residuos de migrantes
El Sindicato Independiente de Trabajadores (SITA) ha denunciado este sábado que los operarios de limpieza viaria y residuos sólidos urbanos de Ceuta están trabajando "al límite" como consecuencia del incremento de las necesidades del servicio tras la llegada masiva de migrantes a la ciudad.
La sección sindical de SITA en la empresa municipal de medio ambiente -Servilimpce- reclama un "refuerzo urgente" de la plantilla para poder atender todos los distritos y garantizar unas condiciones adecuadas tanto para los trabajadores como para la población.
El sindicato asegura que las jornadas se están prolongando debido a la dificultad para cubrir con los efectivos disponibles las necesidades actuales de limpieza.
Sanidad niega un brote de tuberculosis en Ceuta ni casos sospechosos
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha negado este sábado la existencia de un brote de tuberculosis en Ceuta y ha asegurado que no existe ninguno "ni ahora ni desde el 30 de julio" cuando se produjo la entrada masiva de migrantes. En un mensaje publicado en la red social X, Padilla ha explicado que en la playa del Trampolín, donde hay asentadas cientos de personas, hay un dispositivo de la Cruz Roja, asistido por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), que da asistencia sanitaria a los migrantes que lo necesitan. En este sentido, ha precisado que no se han detectado casos sospechosos de tuberculosis y ha aclarado que esta enfermedad "se transmite en entornos cerrados y muy difícilmente en un entorno abierto como una playa, por lo que si se va a desinformar, al menos que sea plausible clínicamente".
El secretario de Estado dice que un "brote" de tuberculosis precisa "al menos de dos casos y en ese lugar y en este momento no tenemos ni ese uno que pudiera servir para iniciarlo, además de que se reforzaron las labores de vigilancia, de modo que si fuera así, lo podríamos detectar".
El dirigente sanitario ha dicho que durante estas semanas los "pocos (cinco) casos de tuberculosis detectados procedían de diagnósticos (y tratamientos) previos".
El Gobierno ultima espacios en Ceuta para aumentar triajes a migrantes y poder devolverles
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido una reunión para establecer la apertura de nuevos espacios en Ceuta donde aumentar los triajes a migrantes que accedieron a finales de julio y poder así repatriar a Marruecos a quienes no tengan derecho a protección internacional. "El objetivo es avanzar en las devoluciones de todas aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en nuestro país, acorde a la ley. Cuanto antes estén habilitados estos recursos, antes podrán ser repatriados", ha asegurado este sábado Torres en su cuenta de X tras presidir esta reunión como responsable del mando único de la crisis en Ceuta.
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