La Policía reveló que "a diferencia de Ceuta" los agentes marroquíes realizaron en el entorno de Melilla "intensas actividades operativas"

Un informe de 30 de julio elaborado por los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía desveló que "a diferencia de lo sucedido durante las primeras horas de desarrollo de la entrada masiva en Ceuta", en el caso del entorno de Melilla sí se detectaron "intensas actividades operativas de la policía de Marruecos". El documento, que se envió el 31 de julio a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, analiza la "actividad policial marroquí en el perímetro" de Melilla.

El relato del documento del CENIF pone de manifiesto que la jornada del 30 de julio se inició en Melilla "sin actividad migratoria relevante". Sin embargo, con la consolidación de la entrada masiva en Ceuta se produjo un "efecto contagio".

"Replicar la entrada masiva de Ceuta"

"Una vez se produce la ruptura del perímetro y del dispositivo de control fronterizo en Ceuta, se advierte un incremento de llamamiento a replicar en Melilla la entrada masiva de inmigrantes a través de aplicaciones de mensajería instantánea (Whatsapp) y redes sociales (grupos privados de Facebook)". Y fue en ese momento en el que la Policía española detectó "señales incipientes de actividad".

Aunque con una "intensidad menor", prosigue el informe, en las inmediaciones de Melilla se llegaron "a reunir numerosos grupos de candidatos a la inmigración irregular, propagándose la idea de una réplica de la entrada masiva de Ceuta". Pero la intervención marroquí frustró esta operación. Además, a las 22.00 horas las autoridades españolas ordenaron el cierre de los pasos fronterizos de Melilla con Marruecos, "dispersándose los grupos concentrados".

El documento policial estima en 453 el número de inmigrantes que lograron acceder a Melilla entre las 00.26 horas y las 05.44 horas del 31 de julio. "Los puntos de acceso controlados de la frontera son los de Beni Enzar, Dique Sur, Farhana y Barrio Chino. El punto más conflictivo del perímetro fronterizo se sitúa en Dique Sur. En cuanto a las entradas a nado, la incidencia ha sido puntual pero ininterrumpida a lo largo de la noche", concluye el informe.

Más distancia en Ceuta que en Melilla

En el citado documento policial se detalla que el Grupo de Fuentes Abiertas del CENIF ya había realizado el 28 de julio el 'Informe de Análisis de Riesgo sobre Posible Salto a la Valla en Ceuta el 30/07/2026', al mismo tiempo que se difundieron tres 'Alertas de Riesgo sobre Entradas en Ceuta y Melilla', dos de ellas dirigidas a los puestos fronterizos de estas Ciudades Autónomas (29/07/2026 a las 21:09 horas y 30/07/2026 a las 13:56 horas); y la tercera destinada a los puestos fronterizos de Ceuta, Algeciras y Tarifa en el marco de la Operación Minerva (30/07/2026 a las 14:37 horas)".

Por otra parte, en un informe sobre la presión migratoria por nadadores en Ceuta que la Guardia Civil redactó el 30 de julio se admite que la sentencia del Supremo "afecta igualmente a Ceuta y Melilla", pero sus condiciones geográficas y meteorológicas son diferentes. "En Ceuta la distancia a recorrer a nado es menor y la detección se ve dificultada por la presencia habitual de brumas en la zona del estrecho de Gibraltar", señalaban los agentes para explicar el "incremento de la presión migratoria" detectado en esta ciudad autónoma en comparación con la de Melilla.