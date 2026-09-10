Crisis migratoria
Marlaska insiste en que no hubo alertas de una entrada masiva en Ceuta como la ocurrida
El ministro ha asegurado que, en cualquier caso, se actuó y ya durante el mes de julio se incrementaron "de una forma importante" los medios desplegados"
EFE
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este jueves, al ser preguntado por la documentación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) previa a la entrada masiva de migrantes en Ceuta, que no hubo "ninguna alerta" en los términos en que esta se produjo los días 30 y 31 de julio.
"Lo he dicho desde el principio, en todas mis manifestaciones y comparecencias y con otros representantes del Gobierno, no hubo ninguna alerta referente a ninguna entrada irregular masiva en los términos que se produjo el 30 y 31 de julio", ha recalcado el titular de Interior en la inauguración de la nueva comisaría de Policía Nacional en Andújar (Jaén).
Según Grande-Marlaska, toda la información de la que disponían era la propia del verano, cuando se incrementan las entradas irregulares en Ceuta, fundamentalmente a nado, con alguna otra como la valoración de la sentencia del Supremo sobre devoluciones en la frontera sin una contención física de carácter marítimo.
El ministro ha asegurado que, en cualquier caso, se actuó y ya durante el mes de julio se incrementaron "de una forma importante" los medios desplegados en Ceuta para proteger el ámbito marítimo y terrestre.
Fuente: El Periódico
- Marruecos recupera el abastecimiento de almeja fina y se aprovecha de la crisis del sector marisquero gallego
- Raúl Pérez rescata de la ría de Arousa un albariño con más de 15 años de crianza bajo el mar
- Un motorista herido tras chocar contra un furgón de limpieza en Vigo
- Muere un hombre en un atropello en Cambados
- «Nuevo Zumaya», otro que marcha a Namibia: Galicia pierde cuatro veces la capacidad de la flota de Gran Sol con los éxodos a África
- El nuevo «Silicon Valley» gallego se estrena en Vigo
- Povisa, 53 años después: del hospital de los médicos vigueses a la incertidumbre de Vivalto
- La educación concertada se planta ante la Xunta en Vigo: «Solo la homologación de las condiciones laborales»