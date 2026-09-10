CRISIS MIGRATORIA DE CEUTA
La jueza de la crisis de Ceuta pide al Gobierno los informes desclasificados del CNI, Guardia Civil y Policía
María Tardón ha descargado los documentos y los ha considerado relevantes para sus pesquisas
La jueza que investiga la crisis migratoria de finales de julio de Ceuta, María Tardón, ha reclamado este jueves al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que le entregue los informes del CNI, la Policía y Guardia Civil desclasificados, según consta en una providencia, a la que ha tenido acceso esta redacción.
"Visto que se ha realizado en la página web de La Moncloa (www.lamoncloa.gob.es) la publicación de los informes y comunicaciones emitidos entre el 1 y el 31 de julio relativos a la situación de Ceuta, llévese testimonio de estos a las presentes actuaciones y líbrese oficio al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que remita copia autenticada de las mismas", dice de forma literal el escrito de María Tardón.
Las citadas fuentes han explicado que la instructora se descargó este miércoles los documentos y los ha considerado relevantes para sus pesquisas, que se iniciaron a finales de julio tras la denuncia que interpuso el partido extraparlamentario Iustitia Europa.
Aviso a Marruecos
Entre los documentos desclasificados resalta una comunicación enviada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a las autoridades marroquíes el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, en el que se advertía de los preparativos detectados en redes sociales con más de 180.000 seguidores.
También están incluidos varios dosieres elaborados por el Grupo de Fuentes Abiertas del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía. Uno de ellos fue redactado el 28 de julio, denominado 'Informe de Análisis de Riesgo sobre Posible Salto a la Valla en Ceuta el 30/07/2026', al mismo tiempo que se difundieron tres 'Alertas de Riesgo sobre Entradas en Ceuta y Melilla'.
Críticas de Puente
La decisión de Tardón se produce después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acusara este jueves en Radio Nacional de España a algunos jueces de hacer política y de querer gobernar "el país por detrás".
En cuanto a la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón ha advertido de que si la justicia fuera coherente "ya habría alguien investigando esa filtración y la jueza tendría un panorama muy sombrío", en alusión al informe del CENIF de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía que destapó la supuesta implicación en la entrada masiva de migrantes a Ceuta.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Marruecos recupera el abastecimiento de almeja fina y se aprovecha de la crisis del sector marisquero gallego
- Raúl Pérez rescata de la ría de Arousa un albariño con más de 15 años de crianza bajo el mar
- Un motorista herido tras chocar contra un furgón de limpieza en Vigo
- Muere un hombre en un atropello en Cambados
- «Nuevo Zumaya», otro que marcha a Namibia: Galicia pierde cuatro veces la capacidad de la flota de Gran Sol con los éxodos a África
- El nuevo «Silicon Valley» gallego se estrena en Vigo
- Povisa, 53 años después: del hospital de los médicos vigueses a la incertidumbre de Vivalto
- La educación concertada se planta ante la Xunta en Vigo: «Solo la homologación de las condiciones laborales»