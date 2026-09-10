La Generalitat Valenciana llega a la temporada de danas sin sistema de predicción de crecidas

Llega la temporada de borrascas y danas y, como ya ocurrió el año pasado después de que la dana de 2024 asolara la provincia de Valencia, se examinan los sistemas de emergencias que las administraciones tienen a su disposición. La Generalitat Valenciana, tras casi dos años de aquella fatídica catástrofe que costó la vida de 232 personas, todavía no cuenta con un Sistema de Alerta Temprana (SAT), que es, al fin y al cabo, una plataforma de predicción de crecidas a partir de las previsiones meteorológicas.

Pese a la gravedad de aquellas inundaciones y sus consecuencias, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), adscrita a la Conselleria de Emergencias que dirige Juan Carlos Valderrama, no licitó el contrato para este nuevo sistema hasta finales de julio, año y medio después de la catástrofe. Todo pese a que considera que los programas actuales son del todo insuficientes.

Cabe recordar que pocos días antes de la tragedia, la Conselleria de Interior, entonces dirigida por Salomé Pradas, contrató un sistema de ayuda a la decisión que, entre otras cosas, sirve para monitorizar un evento en tiempo real y avisar los gestores cuando se superan determinados umbrales. Sin embargo, la Agencia admite que "está parcialmente en uso, pero todavía necesita de desarrollos y aplicaciones de calado" hasta principios del año que viene y, en cualquier caso, dista mucho de ser un sistema predictivo como el que se acaba de licitar.

De hecho, aunque se espera que aporte "gran cantidad de ítems" que "permiten el seguimiento de las emergencias", tras la dana se ha comprobado que "no da soluciones suficientes en los procesos de anticipación que permitan emitir avisos con la suficiente antelación, para disponer del tiempo suficiente para prepararse ante el evento". De ahí la necesidad del sistema de alerta temprana que sigue sin llegar.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en Les Corts / José Cuéllar/Corts

Los técnicos de Emergencias consideran que hace falta reforzar "todos los sistemas de anticipación" de danas para una "alerta previa a las consecuencias derivadas de la precipitación real" a partir de modelos hidrológicos y con "nuevas plataformas para "disponer de sistemas redundantes que garanticen el funcionamiento y refuercen la fiabilidad". Incluso recuerdan que el cambio climático, "de especial impacto en la cuenca mediterránea", hace que los eventos extremos tengan una "rapidez va más allá de los actuales sistemas de seguimiento y de los umbrales hidrológicos oficiales".

Predicción de caudales a partir de previsiones meteorológicas

El nuevo sistema, en ese sentido, permitirá "generar alertas y ayudar a la gestión de inundaciones en tiempo real" a partir de variables meteorológicas y sus evoluciones, tanto observadas como simuladas. Así, se podrán identificar con antelación posibles inundaciones y sus efectos, con "alertas automáticas" muy útiles en la gestión de una emergencia.

Para ello, se implantarán modelos hidrológicos e hidrodinámicos robustos que permitirán simular los flujos de agua en el territorio a partir de "las previsiones" meteorológicas y los datos pluviométricos en tiempo real, incluyendo la gestión de las salidas de embalses. También utilizará modelos de predicción meteorológicas tanto deterministas como probabilistas para cada cuenca y su correspondiente nivel de alerta. Y las predicciones hidrológicas pretenden ser automáticas para "cuantificar la incertidumbre asociada a las previsiones de caudal, generando escenarios de probabilidad para distintos horizontes temporales".

El contrato, que salió a concurso por un máximo de 1,1 millón de euros, y fija que el sistema no estará completamente operativo hasta al menos 11 meses después de empezar los trabajos, de manera que aun adjudicándose ahora, habría que esperar como mínimo hasta el próximo verano para contar con él. Por el momento, se han presentado nueve empresas y pero los técnicos todavía no han estudiado al detalle las ofertas para emitir un veredicto.

El SAT de la CHJ

Por su parte, el Gobierno central adjudicó en abril, también casi año y medio tras la tragedia, el contrato para el diseño y la explotación de su propio sistema de alerta temprana para la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que tanto se echó en falta el día de la tragedia. En su caso, tras la catástrofe, el organismo estatal que dirige Miguel Polo puso en marcha un proyeco piloto en el barranco del Poyo, el Río Magro y la cuenca vertiente al embalse de Buseo que permitió mejorar la capacidad predictiva utilizando datos meteorológicos en tiempo real y generando previsiones de caudales a corto plazo.

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Con todo el sistema completo contratado en abril no estaría activo a pleno rendimiento hasta dos años desde el inicio del contrato y el Ejecutivo central destacó que se desarrollará de forma progresiva, incorporando funcionalidades por fases hasta alcanzar su plena operatividad. La plataforma integrará los módulos de previsión, simulación y generación de avisos y los trabajos incluyen el desarrollo de modelos hidrológicos y de gestión de embalses, la simulación de zonas inundables, la generación automática de avisos y la creación de herramientas de visualización en tiempo real.