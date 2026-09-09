Sánchez asume como “ataque híbrido” la entrada de migrantes en Ceuta sin apuntar a Rabat y reforzará la frontera

Sin aterrizar todavía las causas, Pedro Sánchez ha enmarcado como un "ataque híbrido" la entrada masiva de alrededor 72.000 migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. Durante una entrevista en 'TVE' esta mañana ha vuelto a eximir de responsabilidades a Marruecos, aun sin descartar nada con el argumento de que el Gobierno debe actuar "sobre pruebas, no sobre indicios, con responsabilidad y con proporcionalidad". Algo que no estaría reñido con la contundencia, aseguró, para avisar de que "este Gobierno nunca acepta ningún chantaje". Como ejemplo, Sánchez ha aludido a las posiciones frente a EEUU para rechazar el 5% o a guerra en Irán, así como Israel frente al "genocidio" en Gaza.

Deslizando cierta autocrítica, el jefe del Ejecutivo ha reconocido la necesidad de preparar al Estado "ante ataques híbridos de esta naturaleza" y reforzar las fronteras de Ceuta y Melilla. En materia de inteligencia, concretamente, apuntó como un elemento a mejorar su sofisticación para escrutar el "mundo digital" y anticipar con ello "cómo se pueden producir estos movimientos". Nuevamente, Sánchez ha apuntado a la desinformación y amplificación en redes sociales, derivada de una sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente de las entradas a nado, como una de las causas que habrían agravado la avalancha de los días 30 y 31 de julio.

El Gobierno hará públicos esta tarde los informes de inteligencia y comunicaciones entre departamentos desclasificados en el Consejo de Ministros sobre la crisis en Ceuta entre el 1 de julio y el 1 de agosto. Sin embargo, de las palabras del jefe del Ejecutivo se desprende que reforzar su versión sobre que no hubo alertas previas ni que existen pruebas de una participación de Marruecos. "No se previó en absoluto una llegada masiva de tantos migrantes. Cuestión distinta es que el Gobierno, frente a las alertas de picos, típicos de agosto, aumentásemos las fuerzas de seguridad en frontera y las capacidades de respuesta" a la sentencia del Supremo.

Sánchez ha vuelto a justificar la necesidad de que el Rey visite Ceuta y Melilla, asegurando que el Gobierno trabaja conjuntamente con la Casa Real en la preparación de este viaje "en fechas próximas". Sin concretar si se producirá antes de las elecciones legislativas en Marruecos, el 23 de septiembre, o posteriormente.

Al PP le ha reclamado colaboración y políticas de Estado para contribuir a resolver cuanto antes esta crisis migratoria, con la reubicación de los menores migrantes en la Península todavía sin el visto bueno de las comunidades que gobierna. Eso sí, ha cuestionado que se tilde como "invasores" a menores migrantes y replicado sus recetas. "¿Qué hubiera hecho otro Gobierno, se hubiera liado a tiros con esas personas, jóvenes, menores, niños y niñas?", se preguntó para avalar la actuación de las fuerzas de seguridad, permitiendo en las horas siguientes la salida del 90% de quienes entraron irregularmente.

Elecciones y financiación ilegal

Sánchez sigue sin precisar si las elecciones generales se convocarán antes o después de las municipales que se celebrarán en mayo de 2027. Las únicas certezas, que no coincidirán, en una suerte de 'superdomingo', y las generales serán el próximo año. A partir de ahí, el jefe del Ejecutivo ha manifestado que convocará cuando considere que se abre una ventana de oportunidad. Según su justificación, en el "mejor momento" para el "interés general". En la cúpula del PSOE asumen que la posibilidad de un “adelanto técnico” dependerá de la “coyuntura” y ven "pros y contras" a que las generales sean antes de las municipales.

Entre los socios parlamentarios, sin embargo, cunde la sensación de que los comicios serán a finales del primer trimestre de 2027, habida cuenta de que los Presupuestos no contarán con el visto bueno del Congreso. Precisamente, Sánchez ha reiterado su intención de presentarlos y sustanciar su debate antes de que finalice este año, a pesar de no tener garantizados los apoyos. Sánchez sí ha insistido en su voluntad de presentarse a la reelección.

Noticias relacionadas

Como ya hizo en su primera entrevista tras el parón estival, Sánchez no ha descartado que el PSOE puede ser imputado por financiación irregular, una línea roja de los socios para seguir sosteniendo al Ejecutivo. "No hay financiación irregular en el PSOE. No sé si nos imputarán o no, pero no hay financiación irregular", zanjó. Al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero le ha vuelto a mostrar su respaldo, confiando en su inocencia. Hasta el punto que anticipó su intención de "contar con José Luis como he contado siempre en las campañas electorales".