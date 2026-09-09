El PP considera que los documentos desclasificados demuestran la "mentira de Estado" de Sánchez

El Partido Popular (PP) considera que los documentos secretos sobre la crisis en Ceuta desclasificados este miércoles tras autorizar a ello el Consejo de Ministros ponen al descubierto una "mentira de Estado" por parte de Pedro Sánchez. Así lo manifestó en una comparecencia ante los medios en el escritorio del Congreso de los Diputados la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, quien acusó al jefe del Ejecutivo de haber "mentido" desde hace un mes sobre la gestión de la avalancha migratoria en Ceuta, y de haberlo hecho "sin pudor, sin sonrojarse, con una frialdad y una falta de empatía alarmantes".

Para Muñoz, lo sucedido es el colofón a la "guerra civil" que a su juicio han librado en el seno del Gobierno los ministros del Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, que durante todo el mes de agosto se enfrentaron a cuenta de los avisos de la inteligencia, que el primero negó una y otra vez, tantas como fue desmentido por la segunda. "Hoy todos ustedes han conocido, en esa información que ha sido desclasificada -no toda- que el CNI se puso en contacto explícitamente con la Delegación del Gobierno en Ceuta", explicó blandiendo el documento ante los informadores. Un extremo que la propia Delegación había llegado a desmentir en un comunicado oficial. La portavoz parlamentaria de los de Alberto Núñez Feijóo recordó además cómo "todo el Gobierno salió a apoyar públicamente al delegado del Gobierno en Ceuta; ustedes preguntaron a muchos ministros, todos sabían que estaban mintiendo, saben que mienten desde el primer momento, y hoy hemos conocido esa mentira de Estado", concluyó.

Muñoz, en una comparecencia donde fue mostrando en todo momento copias de los documentos que apenas unas horas antes se habían puesto en conocimiento de la opinión pública, aseguró que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no solo hizo partícipe de sus avisos a la Delegación del Gobierno en Ceuta, sino también a la Guardia Civil y a Marruecos, en concreto a los servicios de inteligencia del país vecino, sus homólogos en Rabat.

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La portavoz del PP señaló también, como colofón a su reflexión, la "dejación de funciones manifiesta" en la que según su versión habría incurrido el Gobierno. "Son responsables directos de la invasión a Ceuta y, por supuesto, de los fallecidos", sentenció. Muñoz reclamó tanto la dimisión del ministro Marlaska como la convocatoria anticipada de elecciones generales. "Los españoles tenemos derecho a decidir si queremos un presidente del Gobierno que nos miente y que permite la invasión de nuestro país, poniendo en riesgo a miles de personas que vivían en Ceuta", criticó, sin olvidar otro de los reproches principales del PP desde que estalló la crisis en la ciudad autónoma, el de que el jefe del Ejecutivo se fue de vacaciones a La Mareta (Lanzarote) justo después de lo sucedido en Ceuta, que Sánchez visitó tras la llegada masiva de decenas de miles de inmigrantes.