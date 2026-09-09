La Guardia Civil valoró la "connivencia de las autoridades marroquís" en la entrada masiva en Ceuta

La Jefatura de Información de la Guardia Civil incluyeron en una nota emitida a las 21.21 horas del pasado 30 de julio varias "hipótesis" que expliquen "la incapacidad de las autoridades marroquís para contener el evento migratorio", entre las que figuraba, su "connivencia [...] como reacción ante los eventos políticos recientes". A continuación citaban la reunión que el presidente del Gobieno de España, Pedro Sánchez, había mantenido con Argelia, para firmar un acuerdo gasístico, así como la sentencia del Tribunal Supremo que impide la devolución inmediata de los que entraban a nado en las ciudades autónomas.

La nota que forma parte de los papeles desclasificados plantea cinco "hipótesis" sobre por qué las autoridades marroquís no han impedido la entrada, lo que supuso que más de 72.000 personas sobrepasaran la frontera. La primera es el "desbordamiento y sorpresa operativa", que ha provocado que "sean incapaces de contener la avalancha de candidatos". A ello habría contribuido la segunda, que es que hubiera menos agentes ("detracción") en el control fronterizo con motivo de la Fiesta del Trono.

En tercer lugar señalaban un "cambio de actitud de las Fuerzas de Seguridad Marroquís con los candidatos a la inmigración, evitando adoptar actitudes de represión contra los mismos en un día tan señalado como el de la citada Fiesta del Trono". A continuación, señalaban la "dinamización de los candidatos" por "actor externo". En último lugar indicaban: la "connivencia de las autoridades marroquís como reacción ante los eventos políticos recientes (reunión del Presidente del Gobieno de España con Argelia) y la referida Sentencia del Tribunal Supremo".

Detenciones por Marruecos

Al día siguiente la Jefatura de Información de la Guardia Civil remitió otra nota que llamó "informe" al Estado Mayor del Instituto Armado y al Estado Mayor de la Defensa, en la que avisaba de que las fuerzas de seguridad marroquís "podrían comenzar a realizar ciertas detenciones" en localidades próximas a la frontera, como Castillejos o Tetuán, lo que "iría en concordancia con la disminución de la intensidad del flujo de inmigrantes".

"Cabe esperar que en Ceuta las Fuerzas de seguridad Marroquís tengan una actitud proactiva una vez finalicen los actos de la Fiesta del Trono, lo que se traduciría en una menor incidencia del flujo migratorio que viene llegando desde ayer por el espigón de El Tarajal", señalaban los agentes.

Las comunicaciones se remitieron a las 8.16 y 10.55 horas, y añadían sobre Castillejos, que las últimas informaciones apuntaban a que durante la noche anterior hubo una situación de caos y alteración de orden público, "con gran cantidad de candidatos, y unidades policiales desplegadas tratando de restaurar la normalidad".

Esta comunicación comenzaba atribuyendo el incremento de la presión migratoria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en las útimas semanas, además de por la época estival, por la sentencia del Supremo "sobre nulidad de los rechazos en frontera". Informaba igualmente de una ligera rebaja en las entradas de la frontera de El Tarajal a última hora del día 30, el primero de la entrada masiva.

Desde esa misma tarde, continuaba la nota informativa, se desplegó a componentes del Ejército de Tierra en la zona fronteriza, "canalizándose el flujo de los inmigrantes que accedían para trasladarlos a una nave, donde tenerlos controlados", si bien esta nave se saturó enseguida y se procedió a canalizar a las personas que entraban hacia la zona de El Príncipe.