La foto del Rey con Robles irrumpe en la crisis de Ceuta y Sánchez trata de desactivar las lecturas políticas: "Es una foto oportuna"

La fotografía del Rey junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la cúpula militar ha irrumpido de lleno en la crisis política abierta por los acontecimientos de Ceuta. Pedro Sánchez trató este miércoles de rebajar cualquier interpretación sobre el significado de la imagen, ya fuera como un respaldo singular a Robles o como un mensaje dirigido a Marruecos. El presidente del Gobierno enmarcó la reunión en la normalidad institucional y en las funciones de Felipe VI como jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas. "Es una foto oportuna", sostuvo, antes de admitir que, por “la coyuntura en la que se produce”, pueda suscitar distintas lecturas.

Sánchez insistió, sin embargo, en desactivar ese componente político. Defendió que este tipo de encuentros se celebran de manera recurrente, recordó que la reunión estaba agendada y consideró lógico que el Rey reciba información de primera mano sobre la situación en Ceuta de la ministra de Defensa y de los responsables militares. El jefe del Ejecutivo evitó así interpretar la difusión de la fotografía como un gesto extraordinario de Zarzuela y la presentó como una expresión de normalidad institucional en un momento especialmente sensible, marcado por la crisis migratoria, el debate sobre la respuesta del Estado y la relación con Marruecos.

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De la anunciada visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla, ciudades que no ha visitado nunca, Sánchez no ha dado ninguna pista. Si hace unos días aseguraba que se producirá en las "próximas semanas" ahora ha cambiado de palabra y ha hablado de "fechas próximas". Ese viaje es muy delicado a nivel diplomático. Juan Carlos I solo fue una vez como Monarca, en 2007. Incluso la figura del presidente del Gobierno ha costado verse en esas plazas españolas en el norte de África. Adolfo Suárez (UCD) fue en 1980 y hubo que esperar 26 años para que otro presidente, en este caso José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), visitara Ceuta y Melilla en el ejercicio de su cargo. José María Aznar fue a Ceuta, pero lo hizo como líder del PP, no como jefe de Gobierno. Además, este mes hay elecciones legislativas en Marruecos, el 23 de septiembre, y también en octubre está prevista una cumbre bilateral España-Argelia en Madrid, un acercamiento al país norteafricano que siempre molesta al Gobierno de Rabat por la enemistad que los dos tienen históricamente.