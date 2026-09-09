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Los Reyes acompañan el cortejo funeral de Harald V por las calles de Oslo tras su encuentro con Haakon VIII y Mette-Marit

La familia real española no ha ido a la recepción posterior en el Palacio porque ya antes del sepelio había podido saludar al nuevo Rey y su esposa

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260909EFE Beate Oma Dahle POOL 243680675 / Beate Oma Dahle / POOL

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Felipe VI y la reina Letizia han acompañado este miércoles a pie el féretro de Harald V en el recorrido más solemne de la despedida al monarca noruego. Los Reyes han formado parte del cortejo fúnebre que ha atravesado el centro de Oslo desde el Palacio Real hasta la Catedral, una imagen de fuerte carga institucional en la que el jefe del Estado español ha caminado tras el ataúd del rey fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años. Tras el funeral ha habido una recepción en el Palacio, pero la familia real española no se ha quedado. Antes del sepelio, en el Castillo, ya pudieron saludar a Haakon y su esposa, Mette-Marit.

De izquierda a derecha, el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, el rey Haakon VIII de Noruega y el rey Federico X de Dinamarca caminan detrás del féretro del rey Harald V de Noruega tras el funeral, de camino a la fortaleza de Akershus, donde descansarán sus restos.

De izquierda a derecha, el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, el rey Haakon VIII de Noruega y el rey Federico X de Dinamarca caminan detrás del féretro del rey Harald V de Noruega tras el funeral, de camino a la fortaleza de Akershus, donde descansarán sus restos. / TROND R TEIGEN / AFP

Felipe vestía el uniforme de gala de la Armada y lucía la banda y la placa del Collar de la Orden de San Olaf, la principal distinción noruega. A su lado, Letizia, de riguroso luto, ha seguido el cortejo detrás del armón de artillería sobre el que era trasladado el féretro. Delante marchaban la Policía montada, las bandas militares, la Guardia Real y el estandarte con crespón negro; inmediatamente tras el ataúd, el nuevo rey Haakon VIII y los miembros más próximos de la familia.

La reina Sofía, en bus

Ha sido la fotografía más representativa de la presencia española en Oslo. La reina Sofía también ha viajado a Oslo para asistir al funeral, aunque no ha realizado a pie el trayecto entre el Palacio y la Catedral. Según fuentes de la Zarzuela, la madre de Felipe VI no ha formado parte del cortejo tras el féretro y se ha desplazado en autobús hasta el templo, donde ha asistido a la ceremonia junto a los Reyes. La reina Mette-Marit, a quien se le trasplantó un pulmón en junio, y la viuda, la reina Sonia, también han cubierto el recorrido en coche.

A la ceremonia no ha acudido, en cambio, Juan Carlos I, cuya ausencia ya había sido anunciada antes de la celebración del funeral. La representación española ha quedado así integrada por Felipe VI, Letizia y la reina Sofía. Tampoco ha estado ningún ministro de jornada con ellos en la capital noruega después de que la Casa Real de ese país pidiera que no fueran miembros de los gobiernos extranjeros por problemas de aforo en la catedral. En este caso, el que tenía previsto ir y no lo ha hecho finalmente es Félix Bolaños, titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Felipe, padrino de una de las nietas

La vinculación de Felipe VI con la familia reinante noruega va además más allá del protocolo. El Rey es uno de los seis padrinos de la princesa heredera Ingrid Alexandra, hija de Haakon VIII, y estuvo en Oslo tanto en su confirmación, en 2019, como en la cena oficial organizada tres años después con motivo de su mayoría de edad. Entre los padrinos de Ingrid Alexandra figuraba también el propio Harald V.

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El féretro con los restos del rey Harald V es trasladado al mausoleo real, en la cripta del castillo de Akershus, tras el funeral de Estado celebrado en la catedral de Oslo.

El féretro con los restos del rey Harald V es trasladado al mausoleo real, en la cripta del castillo de Akershus, tras el funeral de Estado celebrado en la catedral de Oslo. / TERJE PEDERSEN / AFP

Felipe VI y Letizia ya habían trasladado públicamente su "profunda tristeza" por la muerte de Harald V, al que definieron como ejemplo de "responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable" al servicio de Noruega. Este miércoles, ese pésame ha tenido su imagen más solemne: los Reyes de España caminando tras su féretro por las calles de Oslo.

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Fuente: El Periódico

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