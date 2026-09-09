El CNI advirtió el 29 de julio a la inteligencia marroquí de los planes para llevar a cabo la entrada masiva a Ceuta

Un documento desclasificado por el Gobierno evidencia que el CNI advirtió el 29 de julio a las 18:26 horas a la inteligencia marroquí de que se estaba preparando en territorio marroquí la entrada masiva a Ceuta, que se produjo entre los días 30 y 31 de julio: "En días recientes se ha tenido conocimiento de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta, tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono", dice de forma literal "la nota urgente" el espionaje español.

Y después el escrito dirigido a las autoridades policiales marroquíes destaca que "se han identificado algunos perfiles especialmente activos". El primero se denomina 'Asalto a la valla de Ceuta' y que estaría preparando un intento de entrada por el perímetro fronterizo de Ceuta el próximo jueves 30.06.2026 (sic) (en referencia a julio)". Y después el CNI explica que el administrador del grupo, que no tiene antecedentes penales conocidos, "tiene dos teléfonos, uno español y otro argelino".

Después, el espionaje español desvela a la inteligencia marroquí que también desde un grupo de Facebook denominado "Ceuta Fnideq , y que cuenta "con ciento sesenta mil miembros", también se estaba planificando la irrupción masiva en la ciudad española del Norte de África.

Cooperación transfronteriza

Tal y como informó esta redacción, desde 2012 rige en las relaciones de seguridad entre España y Marruecos el Acuerdo de Cooperación Policial Transfronteriza. Sus centros de contacto están en Algeciras y Tánger. Su principal función es el intercambio de información sobre inmigración irregular. El acuerdo marcaba un contacto equilibrado de la Policía Nacional y la Guardia Civil con la Gendarmería Real y la DGSN, o Dirección General de Seguridad Nacional, la inteligencia interior marroquí, cuyos agentes se denominan de forma coloquial mkhaznis o mejaznis.

Hasta el momento, de ese canal no ha surgido ninguna identificación oficial de los cabecillas del asalto a la frontera de Ceuta, pese a que la comunicación directa entre cuerpos de seguridad españoles y marroquís fue reforzada por un nuevo compromiso, el Convenido de Seguridad España-Marruecos de 2019, que entró en vigor el 30 de abril de 2022.

Informe sobre la entrada masiva desde Marruecos a Ceuta / EL PERIÓDICO

El Consejo de Ministros aprobó este martes la desclasificación de informes de inteligencia sobre la crisis en Ceuta entre el 1 de julio y el 1 de agosto. Se trata de un total de 40 documentos, incluyendo comunicaciones entre departamentos, que se han hecho públicos este miércoles. Entre ellos, ninguno afecta a la seguridad nacional según explican fuentes de Moncloa, lo que rebajaría su impacto en términos de contradecir la versión del Gobierno sobre la falta de alertas previas o una responsabilidad de Marruecos.