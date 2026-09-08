Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaGondomar: recibos de agua de 10 añosHogares sin garaje en VigoPrecio de la vivienda disparadoComienzo del curso escolarGetafe - CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | La ministra de Educación abre el curso en Ceuta con seguridad privada en todos sus centros escolares

La ciudad vive con preocupación y con importantes medidas de seguridad el regreso a las aulas de casi 13.000 alumnos

El ministro Oscar Puente duda de la imparcialidad de la jueza que investiga la entrada masiva de migrantes

Vista general de un asentamiento de niñas y mujeres del colegio Reina Sofía en el barrio del Príncipe, en Ceuta.

Vista general de un asentamiento de niñas y mujeres del colegio Reina Sofía en el barrio del Príncipe, en Ceuta. / Laura Rincón / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un perro muerde a una vecina de Navia cuando protegía a su perra del ataque: Eira huyó pero apareció tras tres días perdida
  2. La Guardia Civil investiga vertidos durante unos trabajos de reparación de un barco de pasaje en Bueu
  3. La Guardia Civil logra frenar una estafa de 46.300 euros con criptomonedas a un pontevedrés
  4. Comprar en el centro de Vigo es tres veces más caro que en la periferia: así están los precios del metro cuadrado por barrios
  5. Evacúan de madrugada a un vigués de un velero fondeado en Arneles en la ría de Aldán
  6. Sin consenso en Vigo por Peinador: Abel Caballero insiste en que «solo hay un modelo» y Luisa Sánchez lo acusa de «despreciar» fondos de Diputación y Xunta
  7. El mosquito tigre se extiende en el área de Vigo: cómo evitar y paliar su persistente picadura
  8. Un niño alerta al 112 de un incendio en su casa en Vigo mientras su madre intenta apagarlo

Moeve Fútbol Zone 2x02: El Barça da un golpe encima de la mesa y aleja al Madrid

Tener hormigas en casa no significa que esté sucia: la biología explica qué las atrae y cómo evitar que entren

Tener hormigas en casa no significa que esté sucia: la biología explica qué las atrae y cómo evitar que entren

La depiladora IPL de Philips para cara y cuerpo que puedes usar en casa y ahora está rebajada

La depiladora IPL de Philips para cara y cuerpo que puedes usar en casa y ahora está rebajada

Tomates rellenos de atún y huevo: fáciles, sabrosos y con un relleno muy cremoso

Tomates rellenos de atún y huevo: fáciles, sabrosos y con un relleno muy cremoso

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en VilagarcÃ­a de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en VilagarcÃ­a de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre
Tracking Pixel Contents