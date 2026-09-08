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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta, en directo | La ministra de Educación abre el curso en Ceuta con seguridad privada en todos sus centros escolares
La ciudad vive con preocupación y con importantes medidas de seguridad el regreso a las aulas de casi 13.000 alumnos
El ministro Oscar Puente duda de la imparcialidad de la jueza que investiga la entrada masiva de migrantes
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Las Fuerzas de Seguridad reclaman a Marruecos que identifique a 21 cabecillas del asalto a Ceuta
El silencio se ha instalado en los canales habituales de contacto entre unidades policiales españolas y marroquís que trabajan sobre la inmigración irregular y las fronteras. Un primer intento de las Fuerzas de Seguridad españolas reclamando datos a Marruecos no ha tenido aún respuesta. Se trata de identificar a la veintena de agentes “no uniformados” que la Policía Nacional detectó guiando a la multitud de migrantes los días 30 y 31 de julio, en la avalancha sobre Ceuta. Hasta el momento Rabat no contesta, según fuentes conocedoras de esa investigación.
El Gobierno desclasifica este martes los informes de la crisis de Ceuta
El Gobierno aprobará este martes, en la reunión del Consejo de Ministros, la desclasificación de los informes relativos a la entrada masiva de unos 80.000 migrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos y los mismos estarán a disposición pública a partir del miércoles, según han informado fuentes gubernamentales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso su intención de publicar todos los informes y avisos que ha manejado el Ejecutivo en los días previos a esa entrada masiva de migrantes y los días posteriores.
Según explicó, esta desclasificación afecta a todos los servicios de información, tanto policiales como militares, todo con el objetivo de demostrar su tesis de que nadie avisó al Gobierno de que se iba a producir una avalancha como la ocurrida los días 30 y 31 de julio.
Tolón abre el curso en Ceuta con seguridad privada en todos sus centros escolares
La ministra de Educación, Milagros Tolón, preside este martes la apertura del curso escolar en Ceuta, una ciudad que vive con preocupación y con importantes medidas de seguridad el regreso a las aulas de casi 13.000 alumnos, tras la llegada a finales de julio de decenas de miles de personas desde Marruecos.
Un total de 12.870 alumnos tienen previsto regresar a las aulas: 1.998 alumnos de infantil, 5.337 de primaria, 4.501 de secundaria y 1.034 de bachillerato afrontan el regreso a los trece centros públicos (CEIP) de la ciudad, los seis colegios públicos-concertados y los seis institutos.
Todos ellos reanudan la actividad lectiva en medio de la crisis que afecta a la ciudad autónoma por la presencia de unos 9.000 migrantes -según los datos ofrecidos a EFE por el Gobierno ceutí- que quedan repartidos por la ciudad.
Torres asegura que el Gobierno se personará como afectado en la causa sobre la crisis migratoria en Ceuta
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el Gobierno se personará como perjudicado en la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre la crisis migratoria del pasado julio en Ceuta que supuso la entrada de 72.000 personas procedentes de Marruecos.
"Vamos a defender que podamos tener toda la información" y que "si finalmente esas investigaciones estiman que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional, pues ahí estaremos nosotros defendiéndolo", ha asegurado en una entrevista en 'La Noche en 24 horas' de TVE recogida por Europa Press.
Oscar Puente duda de la imparcialidad de la jueza que investiga la entrada masiva en Ceuta
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dudado esta noche de la imparcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que ha abierto una investigación penal sobre la entrada de decenas de miles de personas migrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio.
"Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", ha declarado Puente en el programa Hora 25 de la Cadena Ser.
En sentido contrario, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón destaca la "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos de la entrada de migrantes en Ceuta de finales de julio, al detectar que agentes marroquíes habrían participado en un "guiado activo" de las personas que cruzaron ilegalmente la frontera.
Reclaman refuerzo urgente de personal para desbloquear la tramitación de Extranjería
UGT Servicios Públicos de Ceuta ha denunciado este lunes la "insostenible situación" que sufren las personas empleadas públicas en el triaje y la tramitación de los expedientes de Extranjería y ha pedido un refuerzo "urgente".
Desde UGT Servicios Públicos (UGT-SP) Ceuta han advertido que vienen reclamando desde el inicio de esta situación extraordinaria que atraviesa la ciudad una respuesta "igualmente extraordinaria" por parte de las administraciones competentes.
"Hay que poner el foco en una cuestión esencial: los medios humanos y materiales necesarios para que los procedimientos administrativos avancen", ha destacado el sindicato.
Más de 16.000 alumnos vuelven mañana al cole en Ceuta entre la incertidumbre, medidas de seguridad y la visita de Tolón
Un total de 16.070 alumnos regresarán este martes 8 de septiembre a las aulas, un inicio de curso educativo marcado por la incertidumbre y el temor y la desconfianza de profesores y familias ante las medidas propuestas por el Ministerio de Educación, que incluyen un plan de refuerzo de la seguridad por la situación generada tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio y de cara al inicio de las clases el 8 de septiembre.
Además, todavía no se ha resuelto la escolarización de los menores migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad. La titular de Educación, Milagros Tolón, que mañana estará en la ciudad autónoma, ha estimado este lunes en una entrevista con TVE que este tema estará en vías de solución o resuelto en "unas pocas semanas".
CEMSATSE exige dimisión directivos INGESA Ceuta y Madrid por inacción en crisis de Ceuta
El Sindicato de Enfermería (CEMSATSE), sindicato con mayor representación en la Mesa Sectorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), ha solicitado la dimisión de los equipos directivos de Madrid y Ceuta por su "inacción" en la crisis sanitaria ocurrida en la ciudad.
En un comunicado, CEMSATSE considera que la visita del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, no ha aportado soluciones a la "grave situación" sanitaria de Ceuta.
El sindicato denuncia que las autoridades sanitarias continúan sin reconocer la presión asistencial real que soporta el sistema sanitario y sostiene que se están ocultando asistencias prestadas a población procedente de Marruecos.
Redacción Yotele
Pedro Sánchez acudirá a 'Mañaneros' para explicar la crisis de Ceuta: día, hora y el fichaje de Jesús Cintora desde 'Malas Lenguas'
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concederá este próximo miércoles su primera entrevista en televisión desde que estallara la grave crisis migratoria de Ceuta. La cita televisiva tendrá lugar a las 11:00 horas en el magacín matinal de La 1, 'Mañaneros 360', emitido desde los estudios de Prado del Rey, y estará conducida por los periodistas Jesús Cintora y Esther Palomera, que salta de 'Malas Lenguas' al programa matinal para la entrevista.
Vivas traslada a las instituciones europeas la "difícil" situación de Ceuta por la crisis
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), trasladará este martes y miércoles a las instituciones europeas la "difícil situación" de la ciudad autónoma tras la entrada masiva de unas 80.000 personas desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio
El presidente ceutí desarrollará desde mañana una intensa agenda institucional en Bruselas con reuniones al más alto nivel en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, según ha informado en un comunicado el Gobierno autonómico.
El objetivo principal de estos encuentros será trasladar a los responsables comunitarios la situación que atraviesa Ceuta como frontera sur de Europa y las prioridades que, a juicio del Ejecutivo ceutí, resultan imprescindibles para recuperar cuanto antes la normalidad.
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