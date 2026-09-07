Andalucía
La Fiscalía pide 18 años de inhabilitación para Kichi, exalcalde de Cádiz
Le acusa de dos delitos continuados de revelación de secretos y de prevaricación por el desempeño que tuvo un asesor de su partido en el consistorio
EFE
La Fiscalía pide 18 años de inhabilitación especial para cualquier cargo electivo para el exalcalde Cádiz José María González, Kichi, al que acusa de dos delitos continuados de revelación de secretos y de prevaricación por el desempeño que tuvo un asesor de su partido en el consistorio.
En un escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía también pide para el exalcalde 18 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros, lo que suman 10.800 euros.
La Fiscalía también acusa en su escrito a David Navarro González Santos (entonces concejal del Área de Personal), José Vicente Barcia Magaz (jefe de Gabinete de Alcaldía), José Ramón Páez Pareja (asesor de Alcaldía) y Laura Jiménez Ortega (concejala Delegada del Servicio de Turismo) y al que fuera asesor de Por Cádiz Sí Se puede Fernando García Acuña.
Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, en 2018 el equipo del entonces alcalde "tenía cubierto el cupo de asesores" y urdió "un plan" para contratar como asesor jurídico del Grupo Municipal Por Cádiz Sí Se Puede a Fernando García.
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