CASO ZAPATERO
El expresidente de Plus Ultra declara que Zapatero le llamó para decirle que les iba a ayudar y que le pagaron el 1%
Julio Martínez Sola ha asegurado que el amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, fue quien le presentó a la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez
El expresidente y actual máximo accionista de Plus Ultra Julio Martínez Sola ha confirmado este lunes en su declaración en la Audiencia Nacional la presunta participación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la concesión del rescate de 53 millones de euros a la aerolínea.
El empresario ha asegurado que el 30 de abril de 2020 recibió una llamada de Zapatero en la que el expresidente del Gobierno le anunció que les iba a ayudar. En su escrito Martínez Sola relataba que cuando buscaban la ayuda de la SEPI para salvar a la compañía, Martínez Sola recibió "una llamada desde un número oculto, resultando ser Zapatero. La conversación duró aproximadamente 10 minutos. [...] Zapatero manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas". También le habría indicado "que de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez".
En este sentido, se ha ratificado en el escrito el que afirmaba que "como una medida desesperada, se asumió que debía contratar con el señor Julio Martínez Martínez" para lograr el rescate de la aerolínea, "conscientes de que tenía la relación con Zapatero".
Sin embargo, ante el juez Calama Martínez Sola ha asegurado que no tuviero conocimiento de lo que pudo hacer Zapatero, pero en la medida que estaban en situación límite aceptaron pagar el 1% de los 53 millones que Plus Ultra obtuvo con el rescate, que supusieron más de 530.000 euros.
En su declaración Martínez Sola ha asegurado que el amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, fue quien le presentó a la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
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Fuente: El Periódico
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