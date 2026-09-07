La estrategia de Mazón: blindaje y presión a la jueza de la dana

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, esquivó el órdago que le planteó esta semana el expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Tras estudiar el sumario de la causa, el letrado del exjefe del Consell presentó un escrito de 66 páginas en el juzgado de Catarroja eximiéndole de toda responsabilidad y pidiendo a la magistrada, antes de dar los próximos pasos, que expusiera las hipótesis sobre la presunta responsabilidad del exjefe del Consell. Pero se quedó con las ganas.

El abogado de Mazón, Ignacio Gally, buscaba que la jueza expusiese sus cartas para poder anular una por una las líneas de investigación que pudieran existir contra el alicantino. Su personación en la causa, de hecho, no responde a otra cosa que batallar contra cualquier atisbo de indicio. Porque el expresident, y así lo ha manifestado en sus escritos, cree que la jueza de la dana le sigue investigando pese a que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ya descartó hacerlo en marzo.

La jueza, sin embargo, negó la mayor en el auto notificado este viernes y le recordó que no está investigado, por lo que su petición, que ella considera una petición de "sobreseimiento" (archivo) de la causa, no solo era "inviable y contraria a derecho" sino que además era "incongruente" con su situación procesal. Así, no entró al trapo y evitó precisamente lo que esperaba la defensa: valorar las las hipótesis sobre una eventual responsabilidad penal de Mazón.

De este modo, quiso dejar claro y meridiano que sus consideraciones en el auto se hacían siempre "sin entrar" en las "hipótesis o elucubraciones" del escrito de Gally ni "en la causalidad que pueda afectar" a Mazón, "vedada completamente a esta juez, dada su condición de aforado". "No es competencia de esta juez", apuntó.

¿Una investigación prospectiva?

El quid de la cuestión reside en una discrepancia esencial: mientras el expresident sostiene que la jueza ha emprendido líneas de investigación prospectiva que tienen por objeto su actuación aquel día, la magistrada lo niega rotundamente. A su juicio, es una "afirmación hueca" porque Mazón no detalla qué diligencias han tenido "ese carácter" y recuerda que la Fiscalía ha respaldado la validez de todas las indagaciones practicadas hasta la fecha.

Sobre este asunto, en octubre de 2025, la Audiencia estableció que las diligencias no podían "ir dirigidas directamente a investigar la conducta del president" pero que "no deberán dejar de practicarse por el hecho de que pudieran aportar datos que dotaran de solidez a la imputación contra el aforado". Una fórmula que puede dar lugar a interpretaciones dada la fina línea que separa una cosa de la otra.

Así, este viernes la magistrada escribió que no es lo mismo una investigación sobre Mazón que unas diligencias "que puedan" afectarle. En sus escritos, el expresident ha puesto ejemplos como la petición a Meta para recuperar los mensajes borrados de su exjefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, que se ha demostrado imposible, o la citación de la exportavoz del Consell, Ruth Merino.

El president alegó una situación de "seria indefensión" al no haber podido intervenir en estas. La jueza le recuerda que no se personó las tres veces que se lo propuso y solo lo hizo tras descartar el TSJCV su imputación. "Difícilmente se puede hablar de indefensión respecto de las diligencias que le afecten". Una de las facultades que ostenta ahora el expresident es el de impugnar las diligencias que considere y, de hecho, es una de las opciones que tiene en la recámara su letrado.

La responsabilidad "más allá" de Mazón

Por otro lado, el escrito de Mazón sostenía que no hay un nexo causal entre el supuesto retraso que habría provocado en el envío del ES Alert entre las 20 horas y las 20.11 horas y los fallecimientos posteriores, la instructora sí quiso dejar claro que el nexo existe "más allá del análisis de la actuación" del entonces president.

Así, repitió las tesis que una y otra vez ha mantenido a lo largo de la instrucción, que ya va por el año y medio: "La falta de avisos sobre el riesgo que asumía la población al bajar a los garajes resultó mortal", expuso. "El desconocimiento del gravísimo riesgo que estaban asumiendo las víctimas, la falta de avisos adecuados, y con antelación suficiente, es patente y común precisamente en todos los casos que se mencionan en el escrito".

Las instrucciones, recalca, "jamás llegaron a tiempo" y, cuando llegaron, lo hicieron "con un contenido manifiestamente erróneo e incompleto" porque el ES Alert de las 20.11 horas no pedía subir a plantas altas. El segundo ES Alert, que llegó a las 20.57 horas dirigido a las cuatro comarcas más afectadas, fue "más acertado" porque pedía el "confinamiento" y buscar zonas elevadas, recuerda la magistrada.

En cualquier caso, Ruiz Tobarra considera que si eso no es responsabilidad de Mazón, no hace más que abonar los indicios contra la entonces consellera, Salomé Pradas, investigada en la causa junto a su número dos, Emilio Argüeso. "La tesis exculpatoria del Sr. Carlos Arturo Mazón sobre la que asienta su defensa, se convierte en inculpatoria respecto de la Sra. Salomé Pradas", asegura, porque su escrito sostiene que "daba exactamente igual enviar" el primer ES Alert que "no enviar ninguno, que los fallecimientos se habrían producido en la mayor parte de los casos". O sea, que el mensaje, decidido en el Cecopi que presidía la consellera, era completamente inútil.

A ello, la magistrada añade que el ES Alert se retrasó "con disquisiciones jurídicas absurdas sobre el confinamiento, por no decir de las lingüísticas, sino que previamente, de forma incomprensible, no se utilizaron otros medios de aviso a la población, absolutamente ajena a los riesgos, especialmente en las zonas donde no llovía".