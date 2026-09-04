Prohens exige a Sánchez toda la información sobre el "alto riesgo" de llegadas irregulares a Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, elevará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una batería de peticiones para conocer el alcance de los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que alertan de un "alto riesgo" de entradas marítimas irregulares y llegadas masivas, con especial incidencia en Baleares. La existencia de estas alertas trascendió a raíz de la situación migratoria de Ceuta y de las explicaciones ofrecidas por Sánchez ayer en el Congreso de los Diputados, que hicieron saltar ayer las alarmas en el Govern. Tras reaccionar públicamente a sus palabras a través de la red social X, Prohens ha comparecido este viernes de forma urgente y extraordinaria para anunciar que se dirigirá por escrito al presidente y reclamarle toda la información disponible, explicaciones sobre por qué no fue trasladada al Ejecutivo balear y detalles de las medidas adoptadas hasta el momento.

La presidenta, que ha comparecido acompañada por la vicepresidenta del Govern, Antònia Estarellas, y la consellera de Familias y Bienestar Social, Sandra Fernández, ha reclamado además al Ejecutivo central un plan específico para Baleares, un refuerzo extraordinario de efectivos y medios materiales para el control de las fronteras marítimas y que solicite a la Unión Europea la activación de Frontex con medios permanentes en el archipiélago.

Prohens ha situado la falta de información al Govern en el centro de sus críticas. "No hablamos de una noticia de un medio de comunicación ni de la denuncia de ningún colectivo, sino de una información de la que nos hemos enterado por el presidente del Gobierno y que tiene la máxima trascendencia", ha advertido. A su juicio, se trata de una cuestión que "trasciende el debate político autonómico" y sitúa a Baleares ante una alerta que el Ejecutivo autonómico desconocía hasta ahora.

"Ni el presidente, ni el ministro del Interior, ni el delegado del Gobierno en Baleares ni las dos secretarias de Estado mallorquinas en el Gobierno de España habían trasladado desde la lealtad institucional esta información", ha lamentado Prohens, que ha asegurado que el Govern "no dispone lamentablemente de ninguna información" sobre estas alertas.

La presidenta ha incidido especialmente en que, según la información conocida, los informes serían anteriores al 30 de julio. Prohens ha recordado que por aquellas fechas mantuvo una reunión con Sánchez en el Consolat de Mar en la que, según ha explicado, no recibió ninguna advertencia al respecto. "No solo no se nos informó, sino que dijo que las cifras de llegadas a nuestras costas mejorarían", ha reprochado.

"Creemos muy grave la ocultación de esta información tan sensible para el Govern", ha insistido. "Si se nos oculta información, no se actúa y se mira a otro lado mientras está en riesgo la seguridad de los ciudadanos de Baleares, nos encontrarán enfrente", ha añadido.

Qué medidas ha adoptado el Gobierno

La carta que Prohens enviará este mismo viernes a Sánchez buscará también conocer qué respuesta ha dado el Gobierno central desde que tuvo conocimiento de la alerta. El Govern preguntará qué planes específicos se han activado, qué efectivos y medios se han reforzado y qué actuaciones se han llevado a cabo con los países de origen o de tránsito para tratar de evitar las salidas.

Prohens también exigirá saber si la información ha sido trasladada a las instituciones europeas y si el Ejecutivo ha solicitado la activación de Frontex. "¿Se ha activado Frontex? ¿Esta información se ha hecho llegar a Europa para trabajar en una respuesta coordinada?", ha preguntado la presidenta, antes de recordar que Baleares es "frontera sur de Europa".

A estas peticiones se suma la reclamación de un plan específico para el archipiélago que permita, según ha defendido, responder a una situación que el Govern considera extraordinaria y prevenir los escenarios de riesgo advertidos en los informes. El Ejecutivo autonómico reclama también un refuerzo de la dotación y de los medios materiales destinados al control y protección de las fronteras marítimas.

"No podemos esperar para gestionar las crisis una vez se han producido", ha advertido Prohens. "De lo que hablamos ya es de la seguridad de nuestra comunidad autónoma, que se consigue defendiendo nuestras fronteras", ha añadido.

La presidenta ha cifrado en alrededor de 12.000 las personas llegadas a Baleares desde el 1 de enero de 2025, unas 4.500 de ellas en lo que va de año, y ha comparado la situación con la vivida en Ceuta. Según Prohens, se ha repetido "el mismo patrón" después de que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, advirtiera previamente del riesgo de que se produjera la situación que finalmente ha tenido que afrontar, sin encontrar, según ha sostenido, una respuesta por parte del Gobierno de España.

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Prohens ha confiado en que, ante las alertas conocidas ahora, el Ejecutivo central no haya dejado el informe "en un cajón" y haya adoptado medidas desde que tuvo conocimiento de la situación. La presidenta ha defendido que la cuestión "trasciende el debate partidista e ideológico" y ha asegurado que espera encontrar el respaldo de todas las fuerzas políticas de Baleares a sus reclamaciones.