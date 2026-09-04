Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaGalicia suma 500 grandes fortunasEl precio de un preparador de profesConstrucción de pisos en la playa de Santa MartaReal Sociedad - CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Crisis migratoria

La Guardia Civil confirma a la juez que el CNI la avisó sobre Ceuta, pero sin datos precisos

El área de Información del instituto armado responde escuetamente a preguntas de la magistrada sobre despliegue, avisos y número de víctimas

Dos agentes de la Guardia Civil detinene a un migrante por hurto en Ceuta

Dos agentes de la Guardia Civil detinene a un migrante por hurto en Ceuta / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Juan José Fernández

Juan José Fernández

Madrid

La Jefatura de Información de la Guardia Civil ha entregado este viernes a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón un escrito de respuesta a las preguntas que había formulado la magistrada sobre la crisis de Ceuta para decidir si es competente en la investigación del caso. En esas respuestas destaca con el mayor calado político, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, parte de ellas de Defensa, una confirmación de que el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, informó a la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta de una previsión de entrada masiva de migrantes a nado en la ciudad autónoma, si bien sin precisiones.

El escrito "no es un informe, sino un oficio de respuesta", indica una de las fuentes mencionadas. Tal y como sostuvieron a este diario fuentes de Interior en días pasados, en la Guardia Civil de Ceuta se consideró que la información que traía el CNI, entre otros días el 29 de julio, avisando de una posible entrada masiva no aportaba detalles más concretos de los que ya conocía el instituto armado a través de sus unidades en la frontera, como la cantidad previsible de extranjeros que podrían intentarlo en las 72 horas siguientes a la entrega de esa información.

La Guardia Civil había sido preguntada por la juez por tres aspectos generales: su despliegue el 30 y 31de julio, las circunstancias en que tuvo lugar la avalancha migratoria, con número de víctimas, y si tenía o no información previa. En el oficio de respuesta, la unidad de inteligencia de la Guardia Civil se limita a responder a las preguntas concretas de la magistrada.

Sin previsión extraordinaria

Si bien el escrito no ha sido entregado antes a Interior, su contenido era ya conocido por la cadena de mando, al contrario de lo que, supuestamente, pasó con el informe del Centro de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional, diez veces más extenso y con alusiones a la participación de las fuerzas de seguridad de Marruecos en la avalancha migratoria.

La Guardia Civil, en escueta respuesta a la jueza, no entra en detalles que señalen o exculpen a Marruecos. "No es lo que se le ha preguntado", explican las fuentes consultadas.

El informe responde a unas preguntas concretas sobre el operativo desplegado, sin que se pueda extraer de su respuesta que hubiera una previsión extraordinaria de Interior o de la jefatura de la Guardia Civil en Ceuta para el 30 de julio.

Noticias relacionadas

El escrito del Instituto Armado relata a la jueza cómo trabajaron los efectivos que controlan las fronteras, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y los agentes del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) en el rescate de migrantes, y de 90 cadáveres, durante el acceso masivo por la playa ceutí del Tarajal. La juez Tardón había inquirido a la Guardia Civil específicamente sobre ese aspecto forense.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo
  2. La Policía Local de Cangas detiene en una persecución a un individuo al que se le encuentran 13 envoltorios con cocaína
  3. Así queda el cruce de la avenida de Madrid de Vigo tras suprimirse la polémica «turboglorieta»: ojo al nuevo cambio de sentido
  4. Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
  5. Medio centenar de orquestas lanzan un SOS: «La verbena gallega está en serio peligro»
  6. Cuatro meses de prisión por construir sin licencia una casita para invitados en Baiona
  7. El moañés afectado por el desplome de un talud de la Autovía sigue con la casa sepultada
  8. La DGT confirma para octubre el cambio que revolucionará el tráfico en Vigo: peatones y conductores no circularán a la vez

Pont-Up Store 2026: mujeres y proyectos del rural ganan peso entre los 48 seleccionados

Pont-Up Store 2026: mujeres y proyectos del rural ganan peso entre los 48 seleccionados

Ghost of Yotei: Complete Edition recupera la figura de Jin Sakai para el modo supervivencia

Ghost of Yotei: Complete Edition recupera la figura de Jin Sakai para el modo supervivencia

DIRECTO | Marco Garcés hace balance del mercado de fichajes del Celta

Crimson Desert Enhanced: la expansión Charting the Unknown nos permitirá navegar, bucear y gestionar propiedades

Crimson Desert Enhanced: la expansión Charting the Unknown nos permitirá navegar, bucear y gestionar propiedades

El PP de Vigo insiste en la necesidad de recuperar la ayuda municipal de 205 euros para las familias con escolares

El PP de Vigo insiste en la necesidad de recuperar la ayuda municipal de 205 euros para las familias con escolares

El BNG de Vigo urge al Concello actuar en el campo de fútbol de Sampaio para arreglar sus deficiencias

El BNG de Vigo urge al Concello actuar en el campo de fútbol de Sampaio para arreglar sus deficiencias

Sigue en directo la etapa 13 de la Vuelta a España 2026

Sigue en directo la etapa 13 de la Vuelta a España 2026

A Seca vuelve al debate político por el deterioro de sus espacios públicos

A Seca vuelve al debate político por el deterioro de sus espacios públicos
Tracking Pixel Contents