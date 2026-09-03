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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta, en directo | Sánchez acude al Congreso sacudido por el informe policial sobre el papel de Marruecos en el asalto a Ceuta
Multitudinarias concentraciones en todo el país para apoyar a Ceuta
Cuatro personas detenidas y cuatro policías heridos en la concentración por Ceuta frente al Congreso
Feijóo apunta a la responsabilidad judicial de Sánchez: "Esto no puede quedar impune y el PP va a encargarse de ello"
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
El jefe de la Casa del Rey, experto en Marruecos, preparará con Bolaños el viaje de Felipe VI a Ceuta y Melilla
La Zarzuela tenía previsto iniciar el nuevo curso con Leonor en el centro de la actualidad de la institución. La Princesa de Asturias empieza el próximo lunes, 7 de septiembre, la etapa universitaria, en el Grado de Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Sin embargo, la crisis social, política y económica desatada el 30 de julio en Ceuta a raíz de la entrada de 80.000 migrantes desde Marruecos ha llevado a la Casa del Rey a seguir también muy de cerca la situación en la ciudad autónoma y la posibilidad de que Felipe VI viaje pronto a ese territorio. El Monarca no ha pisado nunca esa ciudad ni tampoco Melilla: ni como Rey ni como Príncipe de Asturias.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), que se reunió con Felipe VI el 6 de agosto, aseguró que el jefe de Estado le dijo en persona que tiene intención de viajar a la ciudad, un desplazamiento muy delicado que la Zarzuela organizará con el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente afirmó el lunes en la Cadena Ser que lo hará "cuando se den las condiciones". Cuando, en 2007, Juan Carlos I hizo su único viaje a Ceuta y Melilla en 39 años, el Gobierno de Rabat retiró a su embajador en Madrid, Omar Azziman, como muestra de rechazo y se organizaron manifestaciones en las localidades cercanas a las dos ciudades antes y durante la visita del Rey y Sofía.
Sánchez acude hoy al Congreso sacudido por el informe policial sobre el papel de Marruecos en el asalto a Ceuta
El choque político por la crisis migratoria en Ceuta escaló varios peldaños ante el informe de la Policía enviado a la Audiencia Nacional que supuestamente señala la participación de gendarmes marroquíes en el masivo asalto fronterizo. La presunta responsabilidad de Rabat desarmaría la versión mantenida hasta ahora por Moncloa y agitaría las incógnitas más de un mes después de los hechos. Dichas revelaciones, cuestionadas por el director general de la Policía, Francisco Pardo, han irrumpido un día antes de la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Congreso. De forma unánime, tanto oposición como socios ya venían censurando su complacencia con Marruecos.
Por el momento, Moncloa respalda al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aseguró desconocer hasta ahora la información adelantada por el diario ‘El Español’. También evitan modificar su posición sobre Rabat. Fuentes del Ejecutivo mostraron desde un principio su sorpresa por la supuesta ocultación de esta información, dando por bueno que no se conocía previamente y poniéndola en cuarentena.
El delegado del Gobierno en Madrid condena los actos violentos durante las manifestaciones
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha condenado los actos violentos que han tenido lugar durante la manifestación organizada frente al Congreso de los Diputados bajo el lema 'Ceuta nos une', que se han saldado con cuatro detenidos y cuatro policías nacionales heridos.
Martín, en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, ha deseado además una "pronta recuperación a los policía nacionales heridos" y ha mostrado su "máximo agradecimiento por su trabajo a todos los y las profesionales de los servicios de seguridad y emergencias".
"Todo el respeto a quienes legitima y pacíficamente protestan por la causa que consideren", ha proseguido, al tiempo que ha concluido señalando que "la violencia nunca es el camino y quienes a diario la azuzan son también responsables".
Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Oviedo, Valencia… así han sido las manifestaciones en apoyo a Ceuta en las ciudades de España
Con motivo del Día de Ceuta, las plazas y ayuntamientos de la geografía española se han convertido este miércoles en el escenario de multitudinarias manifestaciones. Miles de ciudadanos han acudido a las concentraciones para exigir soluciones a la crisis migratoria y expresar su apoyo a la ciudad autónoma.
Las protestas en las calles se alargan más de cuatro horas en Ceuta
Las protestas en las calles de Ceuta por la situación que vive la ciudad con la entrada de miles de personas por la frontera los días 30 y 31 de julio se han prolongado durante más de cuatro horas, según han informado a EFE fuentes policiales. Miles de ceutíes, en una cifra superior a las 25.000 personas, se han echado a la calle en esta jornada que era festiva en la ciudad al ser el "Día de la Autonomía", todos ellos con banderas de España y de Ceuta. La principal protesta se inició cerca de las 18:00 horas cuando los ceutíes empezaron a concentrarse en el entorno de las Murallas Reales convocados por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV).
Cuatro detenidos y cuatro policías heridos por los enfrentamientos en la concentración en apoyo de Ceuta frente al Congreso
La concentración en apoyo a Ceuta frente al Congreso de los Diputados que ha concluido este miércoles con enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, se ha saldado con cuatro personas detenidas, dos de ellos menores, y cuatro policías heridos, ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid.
"El pueblo unido jamás será vencido": 4.000 personas salen a la calle en Las Palmas de Gran Canaria en apoyo a Ceuta
Unas 4.000 personas, según las primeras estimaciones, se concentraron este miércoles en la plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, para mostrar su solidaridad con Ceuta y reclamar una mayor protección de las fronteras. La movilización se sumó a las convocatorias celebradas en otros puntos de Canarias, entre ellos Santa Cruz de Tenerife.
La solidaridad con Ceuta desborda Oviedo: "Defender España no es ser facha, es ser español"
La solidaridad con el pueblo ceutí abarrotó este miércoles Oviedo. La plaza del Ayuntamiento se quedó pequeña para albergar a las miles de personas que se echaron a las calles para defender la integridad territorial, tras la entrada masiva de más de 70.000 migrantes hace más de un mes en la ciudad autónoma. A los gritos de “¡Viva España!” y los ya habituales insultos a Pedro Sánchez se sumaron proclamas de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Cerca de 6.000 personas se congregan en Gijón reclamando la defensa de Ceuta: "Esto no va de partidos"
La plaza Mayor de Gijón se quedó pequeña para la avalancha de personas que se volcó con Ceuta. Cerca de 6.000 asistentes colmaron el acto de apoyo a la ciudad autónoma con banderas de España, enseñas de Ceuta, pancartas de apoyo y también proclamas y mensajes en contra de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. El punto emotivo se lo llevó, precisamente, una ceutí afincada en Gijón. Cristina Reguero junto a su marido José Del Brio fueron los únicos en acceder al balcón del consistorio para ondear entre aplausos la bandera de su ciudad natal. El privilegio llegó de la mano de la Alcaldesa, Carmen Moriyón. "Llevo 20 años en Gijón, vine a la manifestación para apoyar a mi ciudad que lo están pasando muy mal", señalaba Reguero que se acercó durante la concentración a Moriyón para darle las gracias. "Me estuvo preguntando y se interesó por la situación y me dijo que subiera al balcón".
Miras critica la falta de medios de agentes "que se juegan la vida contra las mafias"
El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado la falta de medios que sufre la Guardia Civil para la lucha contra las mafias organizadas, y ha dicho que sus agentes "se juegan la vida desprotegidos ante la inacción del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno". "¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno de España dote a la Guardia Civil de los medios necesarios para combatir a las mafias con seguridad y garantías?", se ha preguntado en X el presidente murciano a raíz de que tres agentes hayan resultado heridos este miércoles en Águilas al ser embestida su embarcación por una narcolancha a la que trataban de interceptar con dos ocupantes a bordo, que han sido detenidos.
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