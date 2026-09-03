POLÍTICA
Muere Ramón Espinar Gallego, primer presidente de la Asamblea de Madrid y padre del exdirigente de Podemos en la región, Ramón Espinar Merino
El político socialista, alcalde de Leganés y consejero en varios gobiernos de Joaquín Leguina, se vio envuelto en el escándalo de las tarjetas "black" de Caja Madrid
Víctor Rodríguez
Ramón Espinar Gallego, quien fuera por el PSOE primer alcalde de Leganés de la democracia y, posteriormente, primer presidente de la Asamblea de Madrid, ha fallecido hoy a los 72 años. Lo ha confirmado en redes sociales su hijo, el exsenador y ex secretario general de Podemos en Madrid y activo opinador Ramón Espinar Merino.
"Esta mañana ha muerto mi padre a los 72 años después de una enfermedad larga y dura. Quienes han lidiado con la enfermedad degenerativa saben de lo que hablo. La familia, su pareja y yo estamos muy agradecidos a todos los que habéis acompañado y dado cariño. Él ya descansa", ha escrito Espinar Merino en X.
Nacido en 1954 en Úbeda, en la provincia de Jaén, y abogado de profesión, Espinar Gallego se había afiliado al PSOE y a UGT en 1973 y en 1979 concurrió como candidato del partido a la alcaldía de Leganés en las primeras elecciones municipales tras la dictadura. El PSOE se impuso en aquellos comicios con una amplia mayoría y Espinar se convirtió, con 25 años entonces, en el segundo regidor más joven de España.
Renovó el cargo en las elecciones de 1983 pero lo dejó tras resultar elegido diputado autonómico ese mismo año. Espinar fue, de hecho, el primer presidente de la Asamblea de Madrid, un puesto que desempeñó durante toda la primera legislatura del parlamento autonómico, hasta junio de 1987.
En la cámara de Vallecas fue representante del PSOE durante 12 años, hasta 1995. En ese periodo integró además varios de los gobiernos de la Comunidad de Madrid presididos por Joaquín Leguina. Fue consejero de Cultura entre 1987 y 1991 y, posteriormente, hasta 1995, consejero de Hacienda, cargo en el que sucedería Antonio Beteta, ya tras la victoria del PP de Alberto Ruiz-Gallardón ese año.
Espinar se alejó entonces de la vida política y entró en el consejo de administración de Caja Madrid, del que llegó a ser vicepresidente. Su nombre fue uno de los 65 que se vieron involucrados en el llamado caso de las tarjetas black. Acusado de haberse beneficiado del uso de unas tarjetas opacas ofrecidas a los consejeros de la entidad para compras y retirada de efectivo en cajeros, la Audiencia Nacional lo acabó condenando a una pena de un año de prisión y multa de 3.600 euros.
Su figura ha sido hoy recordada desde el consistorio de Leganés. "Desde el Ayuntamiento queremos expresar nuestro profundo pesar por el fallecimiento de Ramón Espinar, alcalde de nuestra ciudad tras las primeras elecciones de la democracia (entre 1979 y 1983) y que también fue el primer presidente de la Asamblea de Madrid en la @ComunidadMadrid. En nombre de toda la Corporación municipal, hacer llegar nuestras más sentidas condolencias y mandar todo nuestro ánimo a la familia y amigos", ha publicado la institución en su cuenta en X.
Fuente: El Periódico de España
- El joven que emigró desde Colombia, durmió en cajeros y ahora busca una vida mejor en Vigo: «No quería volver a la calle»
- Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo
- Interceptado de madrugada en O Grove un cargamento de almeja y berberecho de contrabando procedente de Portugal
- El Concello de Vigo plantea extender el «efecto Halo» al nuevo Navia y conseguir «coser» al fin el barrio con el resto de la ciudad
- Ritz-Carlton Yacht sigue sin carburar: la última dueña del astillero vigués Barreras duplica pérdidas hasta junio
- La DGT confirma para octubre el cambio que revolucionará el tráfico en Vigo: peatones y conductores no circularán a la vez
- Adiós a la controvertida rotonda de la avenida de Madrid de Vigo: vuelven los semáforos y una sorpresa por desvelar
- Cuatro meses de prisión por construir sin licencia una casita para invitados en Baiona