El fiscal jefe de la Audiencia Nacional aparta al fiscal del caso y asume él la investigación de la crisis de Ceuta tras conocerse el informe policial sobre los agentes marroquíes

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha decidido apartar al fiscal José Perals de las diligencias abiertas en relación con la crisis migratoria vivida en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio y ser él quien se pronuncie sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la entrada de más de 72.000 personas a la ciudad autónoma, informaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

El relevo se ha producido solo un día después de que se conociera el informe policial que señalaba que gendarmes marroquíes con y sin uniforme "guiaron" a personas para que cruzaran la frontera española. Aunque el documento no señalaba la autoría intelectual del asalto masivo, sí destacaba la participación de las Fuerzas y Cuerpos del Estado marroquí y su escasa presencia cuando se produjo la entrada masiva de personas.