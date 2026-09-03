Mazón analiza una a una la actuación de las víctimas tras recibir el Es Alert

El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quiere que la jueza de la dana se moje. Que explique qué conducta negligente se le atribuye aquel fatídico 29 de octubre. Por ello, en el primer escrito desde que se personó, presentado este martes, no solo niega su intervención en el retraso del envío del ES Alert sino que examina las circunstancias del fallecimiento de cada una de las víctimas tras la alerta masiva para cuestionar cualquier atisbo de nexo causal entre su actuación y dichas muertes.

El escrito presentado por su letrado, Ignacio Gally, como publicó este diario, sostiene que lo que hay que aclarar es si la alerta, que recomendaba evitar desplazamientos, habría llevado a las víctimas que murieron después a “desarrollar una conducta diferente” que hubiera “evitado efectivamente el fallecimiento. Y si cada persona “habría sobrevivido de haber recibido unos minutos antes el mensaje que recomendaba evitar desplazamientos”, expone el escrito.

En total, la defensa de Mazón analiza, una por una, la muerte de 43 personas que, según el sumario, se produjo más tarde de las 20 horas. Lo hace así porque, sostiene, si el entonces president provocó algún retraso, cosa que niega tajantemente, solo podría haber sido a partir de esa hora, que es cuando se da por concluida la conversación en la que el jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, insta a la consellera Salomé Pradas a no confinar la provincia de Valencia –“Salo, de confinar nada”, le llegó a espetar-.

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El letrado describe por un lado una docena de casos en municipios como Alfafar, Catarroja o Sedaví, donde las víctimas ya se encontraban en sus casas, por lo que el SMS anterior pidiendo evitar desplazamientos no habría supuesto necesariamente “una conducta diferente”. Por otro lado, señala casos en los que la víctima ya había empezado su desplazamiento mucho antes de las 20 horas, como un conductor que se vio atrapado en la carretera o una pareja que bajó al garaje con anterioridad y que se vieron sorprendidos por la tromba. Una víctima de Massanassa, sostiene, fue a retirar su vehículo tras un bando municipal antes de esa hora.

"No puede afirmarse que once minutos de anticipación hubieran evitado el fallecimiento"

Quizá los detalles más crudos son los que apuntan a la responsabilidad de las víctimas que se expusieron al riesgo tras el envío de la alerta. El letrado señala cinco casos, como el de un hombre en Alfafar que fue a cambiar su motocicleta a las 20.45 horas u otro en La Torre, que hizo lo propio con su vehículo diez minutos después del ES Alert. “No supone formular reproche alguno a las víctimas”, apunta en varios casos, pero recalca que “si la recomendación ya emitida no evitó la actuación posterior, no puede afirmarse, sin una prueba específica, que once minutos de anticipación hubieran evitado con certeza el fallecimiento”.

También señala fallecimientos derivados de situaciones de peligro ya materializadas a las ocho de la tarde, como personas que ya habían comunicado hasta hora y cuarto antes inundaciones en sus casas. Y otras respecto a las cuales el letrado explota la enorme incertidumbre sobre la hora o las circunstancias exactas de la muerte, como el de una menor que se vio sorprendida por la inundación en un establecimiento familiar de Paiporta, y algunas que se produjeron mucho después del lapso.

El examen concluye que solo se ha constatado una víctima que falleciera en el lapso del eventual retraso provocado por Mazón (entre las 20h y las 20.11h). “Y ni siquiera respecto de él puede afirmarse con el grado de certeza penalmente exigible que la recepción algunos minutos antes de una recomendación de evitar desplazamientos hubiera impedido el resultado”, insiste, porque estaba en su propio edificio auxiliando a una vecina.

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El letrado defiende así que, “incluso aceptando” la supuesta influencia de Mazón en el retraso del ES Alert, “que esta defensa rechaza”, no hay una “relación causal concreta, precisa e individualizada” entre los fallecimientos y dicha actuación: “No aparece el resultado individual que permita completar la cadena de imputación”.